Turniere bis zum Jahreswechsel

Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht die große Hallensause weiter. Insgesamt sieben Veranstaltungen werden in diesem Jahr noch abgeschlossen.
Hier sehen sie all diese Turniere auf einen Blick. Ein Klick und sie können den Spielplan, die Ergebnisse und die aktuellen Tabellen sehen:
26.12.-27.12.2025 5. Autohaus-Reitenbach-Cup (FV Lebach 48 WP)
26.12.-28.12.2025 39. HACO-Hallenfußballturnier (FC Noswendel Wadern 75 WP)
26.12.-28.12.2025 30. Autohaus Zeller-Cup (SG Nalbach-Piesbach 50 WP)
26.12.-28.12.2025 3. Volker Gelff Gedächtnisturnier um den 5. Schröder Cup (SC Brebach 63 WP)
27.12.2025 STEAG Iqony-Cup (Spvgg. Quierschied 34 WP)
27.12.-29.12.2025 Niederer-Cup (SSC Schaffhausen 45 WP)
28.12.-30.12.2025 3. Auto Frank & Tan Cup (1. FC Schmelz 53 WP)
Alle Turniere auf einen Klick