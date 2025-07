Turnier-Übersicht: Kareth und vier Gastgeber triumphieren

Spielkreis Regensburg



Raiffeisen-Cup in Wenzenbach

Der Pokal bleibt in Wenzenbach: Wie 2023 und 2024 geht der Raiffeisen-Cup an den Gastgeber selbst. In einem umkämpften 45-minütigen Finalspiel avancierte Kapitän Ben Berger mit einem Doppelpack zum Matchwinner für seine Farben. 2:1 gewann die Bezirksliga-Elf von Trainer Günter Brandl gegen den SV Donaustauf. Sechs Teams mischten mit.



Mehringer Cup in Schönhofen

Dritte Auflage, dritter Sieger: Nach dem TSV Brunn und dem ASV Undorf trägt sich nun die TSG Laaber in die Siegerliste des Mehringer Cups ein. Und das war so nicht unbedingt zu erwarten. In den Halbfinals scheiterte nämlich jeweils ein Kreisligist an einem Kreisklassisten. Das Endspiel wurde erst im Elfmeterschießen entschieden. Während der Regelspielzeit hatte Brunn einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Ein weiteres Highlight markierte das Legendenspiel von Alt-Stars des SSV Schönhofen.



Vorwaldcup in Brennberg

Letztes Jahr verwies der SSV Brennberg den FC Wald/Süssenbach auf Platz zwei. Heuer drehte der Vertreter aus dem Landkreis Cham den Spieß um. Klar mit 4:1 gewann der FC das Kreisklassen-Duell gegen den Ausrichterverein. Im Halbfinale scheiterten die DJK Rettenbach und der SV Wiesenfelden, der Dritter wurde.



Gemeindepokal Seubersdorf in Freihausen

Seit Kurzem machen der SV Freihausen und der ASV Batzhausen gemeinsame Sache. Den ersten Titel hat die neue Spielgemeinschaft schon in der Tasche. Beim Seubersdorfer Gemeindepokal verwies das Kreisklassenteam auf heimischem Gelände die DJK Daßwang, den SV Eintracht Seubersdorf und die eigene „Zweite“ auf die weiteren Ränge. Auch in Freihausen ging das Endspiel ins Elfmeterschießen.







Spielkreis Amberg/Weiden



Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau

Beim klassenhöchsten Turnier des Wochenendes behauptete sich der klassentiefste Starter. Schon die Halbfinals unter der Woche hatten ja überraschende Ausgänge gesehen. Am Samstag gab es zunächst ein versöhnliches Ende für die SpVgg SV Weiden; die Riester-Elf gewann das Spiel um Platz 3 klar mit 4:1 gegen den gastgebenden SC Luhe-Wildenau. Im anschließenden Finalspiel behielt Bezirksligist TSV Kareth-Lappersdorf mit 3:2 die Oberhand über den SV Etzenricht. Der Landesliga-Aufsteiger kam nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand nochmal auf ein Tor heran. Dennoch reichte es für die Karether zu diesem Achtungserfolg inmitten der Vorbereitung. Das sportliche Management des SC Luhe-Wildenau sah das Turnier auch als eine Art Generalprobe für das im nächsten Jahr anstehende hundertjährige Vereinsjubiläum. Aber auch sportlich wurde allerhand geboten, bestätige das Trainerquartett mit Bastian Lerch (Kareth), Andy Wendl (SVE), Benjamin Urban (SC) und Michael Riester (SpVgg). Riester lobte die Qualität, den Zeitpunkt und die Möglichkeit des Doppelstarts in der Testphase.