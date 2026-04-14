Turnier soll Walking-Football populärer machen Am Samstag kommen 12 Mannschaften aus ganz Württemberg nach Berneck von pm · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Teilnehmen ist wichtiger als Siegen. Die Verantwortlichen ho􀀻en, dass Walking-Football weitere Verbreitung findet und in Zukunft mehr Vereine die Sportart anbieten. – Foto: Verein

Seit über 2 Jahren wird bei der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg Gehfußball gespielt. Die Idee dazu lieferte Physiotherapeut Hary Rajzl. Er weiß aus seiner langjährigen Berufserfahrung, wie wichtig Bewegung ist, gerade auch für ältere Personen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Die vielfachen Bemühungen die Sportart populärer zu machen, die vor 12 Jahren aus England nach Deutschland kam, mit Einladungen an Vereine in der Nachbarschaft und aus dem ganzen Bezirk, zeigten nur mäßigen Erfolg.

Inzwischen gibt es in Berneck einen harten Kern von 8 bis 12 Personen, die sich regelmäßig freitags von 18 bis 19.30 Uhr zum Training treffen. Erfreut ist man darüber, dass sich in jüngster Zeit der Kreis durch ehemalige Fußballspieler aus Aichelberg, Fünfbronn, Altensteig und Überberg erweitert hat. Es gibt keine Altersbegrenzung, Frauen sind ebenfalls willkommen. Und es ist nicht Voraussetzung, dass man vorher Fußball gespielt hat. Einer der Bernecker Akteure, die im Alter von 55 bis 75 Jahren sind, hat eine künstliche Hüfte, ein anderen zwei künstliche Kniegelenke. Am Samstag findet in Berneck erstmals ein Walking-Football-Turnier statt, das in Zusammenarbeit mit Matthias Pakai vom Bezirk Nordschwarzwald organisiert wird. Die 12 Mannschaften spielen in 2 Gruppen und 2 Spielfeldern jeder gegen jeden, Spielzeit jeweils 10 Minuten. Beginn ist um 15 Uhr. Die Platzierungs- bzw. Halbfinalspiele sollen um 18.12 Uhr beginnen. Der Sieger wird gegen 19.30 Uhr feststehen. Im Vordergrund steht aber nicht der Erfolg, sondern die sportliche Betätigung in fairem Umfang miteinander sowie die Kameradschaftspflege.

Beim VfL Hochdorf, der an dem Turnier teilnimmt, hat sich inzwischen ein Kader von rund 20 Teilnehmern gebildet. Weiter mit dabei aus unserer Region ist der SV Bondorf sowie die SpVgg. Dürrenmettstetten. Die Verantwortlichen des Bezirks Nordschwarzwald machen sich, wie auch der WFV, für die Sportart Walking-Football stark und werden mit einer eigenen Mannschaft am Turnier teilnehmen. Bei dem Turnier in Berneck wird 5 gegen 5 auf Spielfelder 40 x 20 Meter und Tore 1,80 Meter breit und 90 Zentimeter hoch, gespielt. Wichtigste Regeln: Rennen ist nicht erlaubt, Ball nicht höher als 1 Meter hoch, kein Grätschen, kein Körperkontakt.