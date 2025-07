Turnier-Schmankerl in Amberg, Painten, Irchenrieth & Co

Spielkreis Regensburg



Pokalturnier der SG Painten

Ein zweitägiges Turnier mit acht Mannschaften hat die SG Painten auf die Beine gestellt. Das lokale Teilnehmerfeld setzt sich aus Kreisligisten und Kreisklassisten zusammen. Titelverteidiger ist die SG Hohenschambach. An die Stelle der kurzfristig abgesprungenen SG Laimerstadt tritt eine gemischte zweite Mannschaft mit Spielern aus Riedenburg und Painten. Los geht's am Freitag um 18 Uhr. Parallel wird auf zwei Plätzen gespielt. Die Gruppenphase setzt sich am Samstag fort und mündet in den Platzierungsspielen. Das Finale ist für 19.30 Uhr angesetzt. Zum Turnierspielplan...



Gemeindepokal Parsberg/Lupburg in Willenhofen

Seit vielen Jahren konnte der TV Parsberg nicht mehr vom Thron geschubst werden. Ob es 2025 soweit ist? Das erste Match war schon mal eine klare Angelegenheit. 7:0 fertigte der Landesliga-Absteiger die SpVgg Willenhofen ab. Im Endspiel (Sonntag, 16 Uhr) schickt sich Kreisligist SV Lupburg oder Kreisklassist SV Hörmannsdorf – sie bestreiten am Freitag das zweite Halbfinale – an, den Favoriten zu stürzen. Zum Turnierspielplan...



Top 4 Donau-Cup in Hofdorf

Im Rahmen des Vereinsfestes der SpVgg Hofdorf-Kiefenholz wird am Freitag und Samstag der „Top 4 Donau-Cup“ ausgespielt. Ein Quartett kämpft im Modus jeder gegen jeden um den ersten Platz. Neben dem gastgebenden A-Klassisten sind der TSV Wörth aus der Kreisliga sowie Fortuna Regensburg II und der SV Pfatter aus der Kreisklasse dabei. Zum Turnierspielplan...



Blitzturnier des VfB Bach

Anstelle eines üblichen Testspiels nutzt der VfB Bach am Samstag ein Blitzturnier als Generalprobe für den Saisonstart in der Bezirksliga Süd nächste Woche. Mit Landesliga-Rückkehrer FC Tegernheim bekommt die Leppien-/Prinz-Truppe einen „dicken Brocken“ vorgesetzt. Außerdem ist die Kreisliga-Elf des ATSV Pirkensee-Ponholz am Start. Gespielt wird zwei Mal 30 Minuten. Zum Turnierspielplan...



Sommerfest-Cup des FC Laub

Am Samstag findet das Sommerfest des FC Laub in Verbindung mit dem 2. Lauber Sommerfest-Cup statt. Bereits ab 10 Uhr geht's los mit den ersten Jugendspielen. Kernstück ist am Nachmittag das Herrenturnier mit dem heimischen Kreisliga-Newcomer sowie den Gästen SV Leonberg (Kreisklasse), SpVgg Ramspau (Bezirksliga) und Titelverteidiger Freier TuS Regensburg (Kreisliga). In den Halbfinals treffen Laub und Leonberg sowie Ramspau und der TuS aufeinander. Es schließen sich das „kleine“ und „große“ Finale an. Zum Turnierspielplan...



Rudi Arnold & Kurt Schulz Gedächtnisturnier in Aufhausen

Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale – dieses einfache Prinzip lässt sich auch auf das Gedächtnisturnier in Aufhausen anwenden. Unter der Woche wurden bereits die Finalisten gesucht. Es setzten sich die SG Aufhausen/Pfakofen (3:1 gegen Eggmühl) und der FC Labertal 08 (8:1 gegen SG Mötzing) durch. Demzufolge stehen sich im Endspiel (Samstag, 16 Uhr) der Gastgeber und der FC Labertal gegenüber. Zum Turnierspielplan...







Spielkreis Amberg/Weiden



Kälte-Grohmann-Cup in Irchenrieth

Am Wochenende steigt der mittlerweile traditionelle „Kälte-Grohmann-Cup“ vor den Toren Weidens. Sechs Teams kämpfen zunächst am Samstag in zwei Dreiergruppen um den Einzug ins große Finale, das am Sonntag um 17 Uhr steigt. Veranstaltet wird das Turnier vom örtlichen Förderverein. Da Dauersieger FC Weiden-Ost absagte, scheint der Wettbewerb offen wie nie. Gruppe A umfasst neben Gastgeber DJK Irchenrieth die SG Püchersreuth/Floß und die DJK Weiden. In der Parallel-Gruppe tummeln sich der VfB Rothenstadt, der diesen Sommer aufgerüstet hat, der SC Luhe-Wildenau II und die SpVgg Pirk. Zum Turnierspielplan...



4-Ligen-Cup in Amberg

Ein echtes Turnier-Schmankerl steigt am Samstag im Stadion am Schanzl des FC Amberg. Prominente Namen sind vertreten beim „4-Ligen-Cup by Capelli Sport“. Anders als es der Name vermuten lässt, spielen nur drei Teams aus drei Ligen mit. Grund dafür die kurzfristige Absage von Süd-Bayernligist TSV Landsberg. Lokalität versprüht die DJK Gebenbach aus der Bayernliga Nord. Außerdem tritt die SpVgg Bayreuth mit ihrer Regionalliga-Truppe sowie die BSG Wismut Gera aus der Thüringenliga (6. Spielklasse) an. Gespielt werden zwei Mal 30 Minuten im Modus jeder gegen jeden. Aus den drei Partien ergibt sich dann die Abschlusstabelle. Beginn ist um 13.30 Uhr. Zum Turnierspielplan...



Gemeindepokal Kümmersbruck in Haselmühl

Dieses Jahr ist der ASV Haselmühl Ausrichter des Gemeindepokals. Neben dem Pokal an sich geht's am Samstag um ein Ticket für die nächste Runde im Kreispokal des BFV. Die Halbfinalpaarungen lauten ASV Haselmühl – der Titelverteidiger – gegen den TSV Kümmersbruck und SV Köfering gegen TSV Theuern. Anschließend geht es um Platz 3 und 1. Zum Turnierspielplan...



Gemeindepokal Etzelwang

Ausrichter SV Etzelwang, der 1. FC Neukirchen, die Zweite des SV Hahnbach und der SV Illschwang streiten sich am Samstag und Sonntag um die Vorherrschaft im Gemeindegebiet. Erst steigt das Semifinale, Tags darauf die Finalpartien. Ein Favorit ist schwer auszumachen, angesichts von drei Vertretern aus der Kreisklasse. Zum Turnierspielplan...







Spielkreis Cham/Schwandorf



Keine Turniere am Wochenende.