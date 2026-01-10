Turnier-Party beim SV Vorwärts Nordhorn! Teams mit eigenen Trikots Vereinsinternes Turnier wird zum Aushängeschild des SV Vorwärts Nordhorn

Starker Teamgeist, eigene Trikots und dankbare Gesichter: Das vereinsinterne Turnier des SV Vorwärts Nordhorn entwickelt sich zunehmend zu einem Höhepunkt im Vereinsleben.

Das vereinsinterne Turnier des SV Vorwärts Nordhorn hat sich längst zu mehr als einem sportlichen Vergleich entwickelt. Der Zusammenhalt innerhalb der Teams ist so ausgeprägt, dass sich Mannschaften inzwischen eigene Sponsoren und Trikots organisieren. Ein sichtbares Zeichen für den gewachsenen Teamgeist innerhalb des Vereins.

Die Vorfreude auf die nächste Auflage des Turniers ist beim SV Vorwärts Nordhorn bereits jetzt spürbar.

Auf den veröffentlichten Bildern ist das Team „Energie Kopfnuss“ zu sehen, das mit brandneuen Trikots antrat. Gesponsert wurden diese von Bülent’s Barber Shop, wofür sich die Mannschaft ausdrücklich bedankte. Für viele Teilnehmende blieb das Turnier als unvergesslicher Tag mit viel Spaß, spannenden Spielen und großartigem Zusammenhalt in Erinnerung.

Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!