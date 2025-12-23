Turnier-Klassiker locken Südbadens Kicker unters Hallendach

Futsal, nein danke! Beharrlich hält sich in der Region die traditionelle Variante des Hallenfußballs mit Bande und Zweikämpfen. Ein Überblick über die Turniere zwischen Weihnachten und Dreikönig.

Kaum sind die Geschenke an Weihnachten ausgepackt, rollt die Kugel bei mehreren Hallenfußballturnieren in der Region. Der Auftakt steigt am Samstag, 27. Dezember, mit den Budenzauber-Klassikern in Endingen und Herbolzheim.

Der Zuspruch unter den teilnehmenden Teams ist beim 44. Hallenturnier in Endingen um den WIB-Cup etwas verhaltener als in den Jahren zuvor. 17 Teams von der Verbands- bis zur Kreisliga starten in die Vorrunde, 2024 waren es 19 Mannschaften. Titelverteidiger Freiburger FC hat nicht gemeldet, sodass der FC Teningen als Tabellenführer der Verbandsliga in der Endinger Stadthalle Favorit sein wird. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.