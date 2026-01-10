Turnier in Diepersdorf: Burglengenfeld Erster, Ammerthal Zweiter

Außerhalb der Bezirksgrenzen waren am Samstag der ASV Burglengenfeld und die DJK Ammerthal unterwegs. Die beiden Landesligisten hielten die Oberpfälzer Farben beim vom FSV Weißenbrunn veranstalteten Hallenturnier in Diepersdorf (Landkreis Nürnberger Land) hoch. Und das mit Erfolg. Beide Teams holten den Sieg in ihrer Gruppe und gewannen dann auch ihr Halbfinalspiel klar. So standen sie sich schließlich im Endspiel gegenüber. Dort behielt Burglengenfeld um Patrick Käufer, Christian Wagner und Matthias Graf in einem torreichen Match mit 6:3 die Oberhand. Dritter wurde Kreisligist ASV Fürth, der Ausrichter FSV Weißenbrunn auf den vierten Rang verwies.

Keinen optimalen Start ins Turnier erwischte Ammerthal. Die erste Gruppenpartie gegen Weißenbrunn (Kreisklasse) ging prompt mit 1:2 verloren. Danach zog der Tabellenführer der Landesliga Nordost die Zügel aber deutlich an. In den restlichen drei Spielen ließ die DJK kaum etwas anbrennen (5:0, 3:1, 6:0) und holte sich den Gruppensieg vor Weißenbrunn.



Ähnlich dominant, wenn nicht noch dominanter trat Burglengenfeld in der Gruppe B auf. Bei ihrem Auftaktspiel hatten auch die Naabtalkicker gewisse Probleme, setzten sich aber knapp mit 4:3 durch. Es folgte ein regelrechtes Schaulaufen. Die folgenden beiden Spiele wurden mit 15:0 Toren gewonnen. Zum Abschluss wurde es nochmal knapp. Den Gruppenzweiten ASV Fürth hielt man mit 2:1 nieder.



In der Vorschlussrunde ließen die Oberpfälzer Vertreter die Muskeln spielen. Burglengenfeld fegte Weißenbrunn mit 5:1 vom Parkett, ehe Ammerthal den ASV Fürth mit 3:0 in die Schranken wies. Nachdem alle weiteren Platzierungen ausgespielt waren und sich Fürth Platz drei gesichert hatte (3:2 im kleinen Finale), ging es im – rein Oberpfälzer – Endspiel zur Sache. Der ASV hatte den längeren Atem, zeigte sich abgebrühter und gewann 6:3. Mit dem zweiten Turniersieg des Winters beenden die Schwarzgelben diese Hallensaison.





Die Endplatzierungen:

1. ASV Burglengenfeld

2. DJK Ammerthal

3. ASV Fürth

4. FSV Weißenbrunn

5. SK Heuchling

6. SpVgg Diepersdorf

7. TV Leinburg

8. Laufer SV

9. 1. FC Röthenbach

10. TSV Johannis 83 Nürnberg





