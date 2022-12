Turnier-Highlight zum Jahreswechsel in Biberach

Freuen können sich alle Biberacher auf ein echtes Turnier-Highlight zum Jahreswechsel. Der FV Biberach veranstaltet dieses Jahr erstmalig den Lutz-Indoor Cup 2023. Die Biberacher Firma für Heizung und Sanitär ist langjähriger Förderer der FV Jugend und dieses Jahr erstmalig Namenssponsor des Biberacher Hallenturniers. Gespielt wird vom 30.12.2022 bis zum 05.01.2023 in der Wilhelm-Leger Halle in Biberach. Die guten Vorrunden Ergebnisse der Biberacher Jugend Teams lassen den Veranstalter auf ein spannendes Turnier hoffen.

Gestartet wird am 30.12. mit dem Turnier der U17 von 9 bis 14:30 Uhr, gefolgt von der U19 von 16 bis 20:30 Uhr. Weiter geht es dann im neuen Jahr am 02.01.23 mit der U14 von 9 bis 14 Uhr und der U15 von 15 bis 20 Uhr. Am 03.01.23 starten die U12 Junioren von 9 bis 13 Uhr gefolgt von der U13 von 15 bis 19 Uhr. Am Mittwoch den 04.01.23 spielen Vormittags von 10 bis 14 Uhr die U10 Junioren sowie Nachmittags von 15 bis 19 Uhr die U11 Junioren. Den Abschluss der Turnierwoche machen am 05.01.23 vormittags die U6 Junioren von 10 bis 14 Uhr sowie abschließend nachmittags die U8 von 15 bis 19 Uhr.

Das vom Biberacher Challenge Day bekannte Konzept nahmhafte überregionale Mannschaften gegen die besten Teams der Region antreten zu lassen wird auch beim Lutz-Indoor Cup 2023 fortgeführt. So sind unter anderem folgende überregionale Mannschaften beim Turnier dabei: Stuttgarter Kickers, DFI Bad Aibling, Rot-Weiss Ebingen, VFR Heilbronn, FV Illertissen, SC Pfullendorf, SGV Freiberg, 1.FC Eislingen, VFR Pfullingen, TSV Kottern, VfB Friedrichshafen, FV Ravensburg, TSV Milbertshofen, FV Löchgau, VfL Herrenberg, TSG Balingen und viele weitere. Regional vertreten im Turnier sind u. a. : TSG Ehingen, FV Olympia Laupheim, TSV Berg, TSV Blaustein, SV Ochsenhausen, SV Weingarten, Inter Laupheim, SGM Baustetten-Mietingen, TSV Neu-Ulm, FV Bad Schussenried. Der FV Biberach freut sich auf ein spannendes erstes Turnier im neuen Jahr 2023.