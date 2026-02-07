Turnier des SV Sedlitz: SpG Drebkau/Kausch triumphiert im Finale

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Ein Hallenturnier kann in neun Minuten ganze Geschichten schreiben – und genau das tat der SV Sedlitz am heutigen Samstag in Senftenberg. Beim Hallenturnier des SV Sedlitz kämpften zehn Teams in zwei Gruppen um den Pokal. Während der SV Blau-Weiß 90 Sedlitz die Gruppe A mit vier Siegen und 8:1 Toren souverän gewann, wuchs in der K.-o.-Phase die Dramatik. Die SpG Drebkau/Kausche holte am Ende den Turniersieg, gewann im Finale gegen den FC Elbaue Torgau mit 1:0 und ließ die Halle mit einem letzten, entscheidenden Moment explodieren.

Ein Turnier mit Tempo und engem Korsett Neun Minuten Spielzeit pro Partie, zwei Gruppen, danach Platzierungsspiele, Halbfinale und Finale: Das Männerturnier war ein Hallenabend ohne Verschnaufpause. Jede Unachtsamkeit wurde sofort bestraft, jede Führung konnte innerhalb weniger Sekunden kippen. In dieser engen Turnierstruktur wurden nicht nur Tore, sondern auch Nerven und Widerstandskraft zum entscheidenden Faktor. Von 15 Uhr bis in den späten Abend hinein blieb die Sporthalle ein Ort permanenter Anspannung.

Hinter dem Gastgeber sicherte sich der FC Elbaue Torgau mit 7 Punkten und 2:2 Toren Rang zwei. Der SV Leuthen/Oßnig wurde Dritter mit 6 Punkten und 6:2 Toren. Laubusch/Zeißig II kam auf Rang vier, Großräschen II blieb mit nur einem Punkt Letzter.

Gruppe A: Sedlitz marschiert, Torgau bleibt stabil In der Gruppe A setzte der SV Blau-Weiß 90 Sedlitz früh das erste Zeichen. Der Auftakt gegen den SV Leuthen/Oßnig endete 1:0, ein knapper Sieg, aber einer, der sofort den Rhythmus vorgab. Danach folgte ein 2:1 gegen die SpG Laubusch/Zeißig II, ehe Sedlitz im direkten Duell gegen den FC Elbaue Torgau mit 2:0 gewann. Auch das letzte Gruppenspiel gegen den SV Großräschen II ging klar mit 3:0 an den Gastgeber. Vier Spiele, vier Siege – Sedlitz gewann die Gruppe A mit 12 Punkten und 8:1 Toren.

Gruppe B: Lohsa-Weißkollm dominiert, Drebkau bleibt dran

Auch die Gruppe B hatte einen klaren Sieger: Die SpVgg Lohsa-Weißkollm gewann alle vier Gruppenspiele und wurde mit 12 Punkten und 9:1 Toren Erster. Das 3:0 gegen LSV Bergen 1990 II war ein Auftakt mit Ansage, es folgten ein 2:0 gegen Drebkau/Kausche, ein 2:0 gegen Hohenbocka und ein 2:1 gegen Sedlitz (orange).

Drebkau/Kausche sicherte sich mit 7 Punkten den zweiten Platz. Der LSV Bergen 1990 II wurde mit 5 Punkten Dritter, Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923 landete mit 2 Punkten auf Rang vier. Sedlitz (orange) wurde Fünfter mit einem Punkt, blieb aber nicht ohne Momente, etwa beim 0:0 gegen Hohenbocka.

Platzierungsspiele: Bergen sichert Platz fünf, Laubusch holt Rang sieben

In den Platzierungsspielen setzte sich zunächst Sedlitz (orange) im Spiel um Platz neun gegen Großräschen II nach Neunmeterschießen durch. Das Ergebnis lautete 3:1 und brachte dem zweiten Gastgeberteam wenigstens einen versöhnlichen Abschluss.

Das Spiel um Platz sieben gewann die SpG Laubusch/Zeißig II mit 1:0 gegen den Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923. Im Spiel um Platz fünf zeigte der LSV Bergen 1990 II seine Qualität und besiegte den SV Leuthen/Oßnig mit 2:0. Für Leuthen/Oßnig, nach ordentlicher Gruppenphase, war das ein bitterer Abschluss.

Halbfinale 1: Torgau fegt Lohsa mit 4:0 aus der Halle

Der erste große Paukenschlag der K.-o.-Phase folgte im Halbfinale: Der FC Elbaue Torgau zerlegte den bis dahin makellosen Gruppensieger SpVgg Lohsa-Weißkollm mit 4:0. Dieses Ergebnis war nicht nur deutlich, es war ein Statement. Lohsa, zuvor mit 9:1 Toren scheinbar unangreifbar, fand plötzlich keinen Zugriff mehr. Torgau hingegen nutzte jede Chance gnadenlos aus und zog mit voller Wucht ins Finale ein.

Halbfinale 2: Sedlitz scheitert trotz Dominanz – 3:4

Das zweite Halbfinale wurde zum emotionalen Wendepunkt des Turniers. Der SV Blau-Weiß 90 Sedlitz traf auf die SpG Drebkau/Kausche – und verlor mit 3:4 nach Neunmeterschießen. Für Sedlitz, das die Gruppe A souverän gewonnen hatte, war das der Moment, in dem aus Hoffnung Entsetzen wurde. Neun Minuten reichten nicht, um den Gegner zu bezwingen, und im entscheidenden Nervenspiel vom Punkt zog Drebkau/Kausche die stärkeren Karten.

Spiel um Platz drei: Lohsa gewinnt erneut per Neunmeter – 2:1

Im Spiel um Platz drei kam es zum Duell zwischen der SpVgg Lohsa-Weißkollm und dem SV Blau-Weiß 90 Sedlitz. Wieder musste das Neunmeterschießen entscheiden – und erneut war Sedlitz der Verlierer. Lohsa gewann 2:1 und rettete sich damit nach dem Halbfinal-Debakel wenigstens noch aufs Podium. Für Sedlitz war es die zweite bittere Entscheidung in Folge, erneut auf denkbar schmerzhafte Weise.

Finale: Drebkau krönt sich mit einem 1:0 gegen Torgau

Das Finale brachte schließlich die Entscheidung: Die SpG Drebkau/Kausche gewann gegen den FC Elbaue Torgau mit 1:0 und sicherte sich den Turniersieg. Es war kein torreicher Schlusspunkt, sondern ein Finale, das von Disziplin, Spannung und dem Wissen lebte, dass ein einziger Treffer reicht. Drebkau/Kausche nutzte diesen einen Moment – und stand am Ende ganz oben.