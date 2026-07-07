 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Turnier beendet: DJK siegt mit 5:2 im Finale des VR Bank Cups

Fußballturnier am Standort Wolframs-Eschenbach findet einen Sieger

von red · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser
Ohne Niederlage bis zum Titel: Burgoberbach spielte ein beeindruckendes Turnier.
Ohne Niederlage bis zum Titel: Burgoberbach spielte ein beeindruckendes Turnier. – Foto: Jochen Müller

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AK West 25/26
noch nicht zugeordnet
VR-BankCup
BZL Mittelfranken Süd
AK2

Burgoberbach schnappt sich den VR Bank Cup in Wolframs-Eschenbach. Im Finale schlug der Bezirksligist das Kreisklasse-Team aus Eschenbach. Im Halbfinale hatte Burgoberbach die U19 der SpVgg Ansbach im Elfmeterschießen aus dem Turnier gekegelt. "Ein riesiges Dankeschön an alle Mannschaften, Gastgebervereine, Schiedsrichter, Helfer und Zuschauer. Ohne euch wäre diese Woche nicht möglich gewesen", richtete der Ausrichter im Anschluss seine Worte an die Teilnehmenden. Hier seht ihr alle Ergebnisse des Turniers.

Gruppe A: SpVgg Ansbach und Eschenbach setzen sich durch – Großohrenbronn verpasst Viertelfinale knapp

Hier geht's zum VR-Bank Cup in Mittelfranken.

Mo., 29.06.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SV Großohrenbronn 1:1
Mo., 29.06.26 SV Rauenzell - ESV Ansbach/Eyb 1:1
Mo., 29.06.26 SpVgg Ansbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 0:0
Mo., 29.06.26 SV Großohrenbronn - SV Rauenzell 1:0
Mo., 29.06.26 ESV Ansbach/Eyb - SpVgg Ansbach 0:1
Mo., 29.06.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SV Rauenzell 4:2
Mo., 29.06.26 SpVgg Ansbach - SV Großohrenbronn 3:0
Mo., 29.06.26 ESV Ansbach/Eyb - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 1:2
Mo., 29.06.26 SV Rauenzell - SpVgg Ansbach 0:1
Mo., 29.06.26 SV Großohrenbronn - ESV Ansbach/Eyb 3:0

Gruppe B: Elpersdorf schlägt Fortuna Neues – Wernsbach ohne Niederlage

Hier geht's zu den Gruppen des VR-Bank Cup in Mittelfranken.

Di., 30.06.26 TSV Fichte Ansbach - FV Fortuna Neuses 0:0
Di., 30.06.26 TSV Elpersdorf - 1. FC Altenmuhr 1:0
Di., 30.06.26 1. FC Altenmuhr - TSV Fichte Ansbach 0:0
Di., 30.06.26 SC Wernsbach-Weihenzell - TSV Elpersdorf 1:0
Di., 30.06.26 TSV Elpersdorf - TSV Fichte Ansbach 1:0
Di., 30.06.26 FV Fortuna Neuses - SC Wernsbach-Weihenzell 0:0
Di., 30.06.26 SC Wernsbach-Weihenzell - 1. FC Altenmuhr 3:1
Di., 30.06.26 FV Fortuna Neuses - TSV Elpersdorf 0:1
Di., 30.06.26 TSV Fichte Ansbach - SC Wernsbach-Weihenzell 1:1
Di., 30.06.26 1. FC Altenmuhr - FV Fortuna Neuses 0:4

Gruppe C beim VR-BankCup in Mittelfranken: Burgoberbach makellos – Aurach verliert nur einmal

Hier geht's zum VR-Bank Cup in Mittelfranken.

Mi., 01.07.26 TSV Brodswinden - FC Heide Königshofen 1:0
Mi., 01.07.26 TSV 1910 Lichtenau - SSV Aurach 0:1
Mi., 01.07.26 FC/DJK Burgoberbach - TSV Brodswinden 1:0
Mi., 01.07.26 FC Heide Königshofen - TSV 1910 Lichtenau 0:0
Mi., 01.07.26 SSV Aurach - FC/DJK Burgoberbach 0:3
Mi., 01.07.26 TSV Brodswinden - TSV 1910 Lichtenau 0:0
Mi., 01.07.26 FC/DJK Burgoberbach - FC Heide Königshofen 6:0
Mi., 01.07.26 SSV Aurach - TSV Brodswinden 1:0
Mi., 01.07.26 TSV 1910 Lichtenau - FC/DJK Burgoberbach 0:1
Mi., 01.07.26 FC Heide Königshofen - SSV Aurach 1:3

Gruppe D: Cronheim, Petersaurach, Merkendorf, Wiesetz und Herrieden wollen ins Viertelfinale

Do., 02.07.2026, 18:00 Uhr
SG Petersaurach / Großhaslach
SG Petersaurach / GroßhaslachSG Petersaurach
SV Cronheim
SV CronheimCronheim
0
0
Abpfiff

Do., 02.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - SV Cronheim
Do., 02.07.26 TSV Merkendorf - SV Wieseth
Do., 02.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SG Petersaurach / Großhaslach
Do., 02.07.26 SV Cronheim - TSV Merkendorf
Do., 02.07.26 SV Wieseth - SG TSV/DJK Herrieden II
Do., 02.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - TSV Merkendorf
Do., 02.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SV Cronheim
Do., 02.07.26 SV Wieseth - SG Petersaurach / Großhaslach
Do., 02.07.26 SV Cronheim - SV Wieseth
Do., 02.07.26 TSV Merkendorf - SG TSV/DJK Herrieden II

Viertelfinale: Aurach und Burgoberbach warten auf ihre Gegner

Sa., 04.07.2026, 13:00 Uhr
TSV Elpersdorf
TSV ElpersdorfElpersdorf
SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach
SpVgg DJK Wolframs-EschenbachEschenbach
1
2
Abpfiff

Viertelfinale
04.07.26 TSV Elpersdorf - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 1:2
04.07.26 SpVgg Ansbach - SC Wernsbach-Weihenzell 3:0
04.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SSV Aurach 1:0
04.07.26 FC/DJK Burgoberbach - SG Petersaurach / Großhaslach 5:4

Halbfinale: Burgoberbach und DJK Wolframs-Eschenbach duellierten sich im Finale

Halbfinale
04.07.26 SpVgg Ansbach - FC/DJK Burgoberbach 4:5
04.07.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SG TSV/DJK Herrieden II 5:2
Spiel um Platz 13
05.07.26 TSV Fichte Ansbach - SV Cronheim 3:4

Spiel um Platz 7
05.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - SSV Aurach 6:5

Spiel um Platz 5
05.07.26 SC Wernsbach-Weihenzell - TSV Elpersdorf 2:0

Ansbachs U19 wird Dritter – Burgoberbach schlägt SpVgg im Finale mit 5:2



Spiel um Platz 3
05.07.26 SpVgg Ansbach - SG TSV/DJK Herrieden II 2:0

Finale
05.07.26 FC/DJK Burgoberbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 5:2

So., 05.07.2026, 16:15 Uhr
FC/DJK Burgoberbach
FC/DJK BurgoberbachBurgoberbach
SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach
SpVgg DJK Wolframs-EschenbachEschenbach
5
2
Abpfiff