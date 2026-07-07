Turnier beendet: DJK siegt mit 5:2 im Finale des VR Bank Cups

Burgoberbach schnappt sich den VR Bank Cup in Wolframs-Eschenbach. Im Finale schlug der Bezirksligist das Kreisklasse-Team aus Eschenbach. Im Halbfinale hatte Burgoberbach die U19 der SpVgg Ansbach im Elfmeterschießen aus dem Turnier gekegelt. "Ein riesiges Dankeschön an alle Mannschaften, Gastgebervereine, Schiedsrichter, Helfer und Zuschauer. Ohne euch wäre diese Woche nicht möglich gewesen", richtete der Ausrichter im Anschluss seine Worte an die Teilnehmenden. Hier seht ihr alle Ergebnisse des Turniers.
Hier geht's zum VR-Bank Cup in Mittelfranken.
Mo., 29.06.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SV Großohrenbronn 1:1
Mo., 29.06.26 SV Rauenzell - ESV Ansbach/Eyb 1:1
Mo., 29.06.26 SpVgg Ansbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 0:0
Mo., 29.06.26 SV Großohrenbronn - SV Rauenzell 1:0
Mo., 29.06.26 ESV Ansbach/Eyb - SpVgg Ansbach 0:1
Mo., 29.06.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SV Rauenzell 4:2
Mo., 29.06.26 SpVgg Ansbach - SV Großohrenbronn 3:0
Mo., 29.06.26 ESV Ansbach/Eyb - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 1:2
Mo., 29.06.26 SV Rauenzell - SpVgg Ansbach 0:1
Mo., 29.06.26 SV Großohrenbronn - ESV Ansbach/Eyb 3:0
Hier geht's zu den Gruppen des VR-Bank Cup in Mittelfranken.
Di., 30.06.26 TSV Fichte Ansbach - FV Fortuna Neuses 0:0
Di., 30.06.26 TSV Elpersdorf - 1. FC Altenmuhr 1:0
Di., 30.06.26 1. FC Altenmuhr - TSV Fichte Ansbach 0:0
Di., 30.06.26 SC Wernsbach-Weihenzell - TSV Elpersdorf 1:0
Di., 30.06.26 TSV Elpersdorf - TSV Fichte Ansbach 1:0
Di., 30.06.26 FV Fortuna Neuses - SC Wernsbach-Weihenzell 0:0
Di., 30.06.26 SC Wernsbach-Weihenzell - 1. FC Altenmuhr 3:1
Di., 30.06.26 FV Fortuna Neuses - TSV Elpersdorf 0:1
Di., 30.06.26 TSV Fichte Ansbach - SC Wernsbach-Weihenzell 1:1
Di., 30.06.26 1. FC Altenmuhr - FV Fortuna Neuses 0:4
Hier geht's zum VR-Bank Cup in Mittelfranken.
Mi., 01.07.26 TSV Brodswinden - FC Heide Königshofen 1:0
Mi., 01.07.26 TSV 1910 Lichtenau - SSV Aurach 0:1
Mi., 01.07.26 FC/DJK Burgoberbach - TSV Brodswinden 1:0
Mi., 01.07.26 FC Heide Königshofen - TSV 1910 Lichtenau 0:0
Mi., 01.07.26 SSV Aurach - FC/DJK Burgoberbach 0:3
Mi., 01.07.26 TSV Brodswinden - TSV 1910 Lichtenau 0:0
Mi., 01.07.26 FC/DJK Burgoberbach - FC Heide Königshofen 6:0
Mi., 01.07.26 SSV Aurach - TSV Brodswinden 1:0
Mi., 01.07.26 TSV 1910 Lichtenau - FC/DJK Burgoberbach 0:1
Mi., 01.07.26 FC Heide Königshofen - SSV Aurach 1:3
Do., 02.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - SV Cronheim
Do., 02.07.26 TSV Merkendorf - SV Wieseth
Do., 02.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SG Petersaurach / Großhaslach
Do., 02.07.26 SV Cronheim - TSV Merkendorf
Do., 02.07.26 SV Wieseth - SG TSV/DJK Herrieden II
Do., 02.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - TSV Merkendorf
Do., 02.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SV Cronheim
Do., 02.07.26 SV Wieseth - SG Petersaurach / Großhaslach
Do., 02.07.26 SV Cronheim - SV Wieseth
Do., 02.07.26 TSV Merkendorf - SG TSV/DJK Herrieden II
Viertelfinale
04.07.26 TSV Elpersdorf - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 1:2
04.07.26 SpVgg Ansbach - SC Wernsbach-Weihenzell 3:0
04.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SSV Aurach 1:0
04.07.26 FC/DJK Burgoberbach - SG Petersaurach / Großhaslach 5:4
Halbfinale
04.07.26 SpVgg Ansbach - FC/DJK Burgoberbach 4:5
04.07.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SG TSV/DJK Herrieden II 5:2
Spiel um Platz 13
05.07.26 TSV Fichte Ansbach - SV Cronheim 3:4
Spiel um Platz 7
05.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - SSV Aurach 6:5
Spiel um Platz 5
05.07.26 SC Wernsbach-Weihenzell - TSV Elpersdorf 2:0
Spiel um Platz 3
05.07.26 SpVgg Ansbach - SG TSV/DJK Herrieden II 2:0
Finale
05.07.26 FC/DJK Burgoberbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 5:2