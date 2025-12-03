Turnier ausverkauft – große Namen, starke Gruppen Budenzauber Emsland 2026

Die zwölfte Auflage des Budenzaubers Emsland in der Lingener Emslandarena ist restlos ausverkauft. Das Hallenturnier, das am 3. Januar 2026 über die Bühne geht, begeistert nicht nur das Publikum, sondern auch die teilnehmenden Teams. Spieler wie Ex-Nationalspieler Darius Wosz vom VfL Bochum oder Delron Buckley, der eigens aus Südafrika anreist, unterstreichen die Attraktivität des Events.

In der Gruppe A treffen der SV Meppen, der VfL Osnabrück und der VfL Bochum aufeinander. Die Vertreter der Gruppe gaben sich auf der Pressekonferenz vorsichtig optimistisch. Sowohl Wosz als auch Osnabrücks Wolfgang Schütte erklärten, ein Gruppensieg sei das Ziel – das reiche möglicherweise schon fürs Halbfinale. Für Meppen-Manager Robert Thoben, der als Spieler 61 Zweitligatore für den SVM erzielt hat, steht jedoch mehr auf dem Spiel: Nach der Finalniederlage 2025 gegen den HSV (trotz 3:0-Führung) will man diesmal ganz oben stehen.

Thoben setzt auf den bewährten Kader aus Spielern der dritten und vierten Liga, ließ aber mögliche Veränderungen offen. In der Vergangenheit habe das Team „phänomenal gut“ performt, so Thoben.

Mit Darius Wosz tritt ein echter Publikumsliebling in der Halle auf. Der frühere DDR- und DFB-Nationalspieler absolvierte 383 Pflichtspiele für Bochum und feierte vier Siege in vier Spielen gegen den SV Meppen. An das erste Spiel 1993/94 erinnert er sich noch gut – ein 1:0 vor vollem Haus, Torschütze: Uwe Wegmann.

Osnabrücker Perspektive: Schütte zurück auf dem Feld

Wolfgang Schütte, der sowohl für Meppen (42 Spiele) als auch für Osnabrück (14 Jahre aktiv) spielte, wird selbst wieder auflaufen. Für ihn hat das Derby in der Emslandarena besonderen Reiz. Eine Trainingseinheit vor dem Turnier? Fehlanzeige. Nach dem schwachen Abschneiden 2025 verzichtet Osnabrück bewusst auf Vorbereitung. Schütte schmunzelt: „Damals haben wir trainiert – diesmal nicht.“

Gruppe B mit Favoriten: Werder, HSV, Union Berlin

In der Gruppe B treten der Titelverteidiger Hamburger SV, Werder Bremen und der 1. FC Union Berlin an. Vor allem Bremen reist mit einer stark verjüngten, aber ambitionierten Mannschaft an. Berlin und Bochum sind die einzigen Teams, die den Budenzauber bislang noch nicht gewinnen konnten. Werder und Osnabrück dagegen standen bereits zweimal ganz oben.

Hohe Erwartungen – starke Tradition

Turnierdirektor Bernd Kühn verwies auf die stetige Weiterentwicklung des Formats. Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone lobte die Bedeutung des Turniers als regionales Sporthighlight. Auch Florian Krebs von der Emslandarena betonte den Stellenwert: „Alle Jahre wieder ausverkauft – ein starkes Zeichen zum Jahresbeginn.“

Der Budenzauber Emsland 2026 verspricht hochklassigen Hallenfußball mit vielen bekannten Gesichtern, Derby-Emotionen und einer stimmungsvollen Kulisse. Die Vorzeichen stehen auf ein unterhaltsames Turnier – mit einem erneut hochmotivierten SV Meppen, der den Heimvorteil in Lingen nutzen will, um den verpassten Titel 2025 nachzuholen.