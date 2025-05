Turnerbund München ist noch nicht Meister

Am Sonntag ist der Tabellensiebte, der TSV Neuried, zu Gast. In den letzten vier Punktspielen der Saison, beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SC Huglfing, satte 12 Punkte. Allerdings hat der Tabellendritte SV 1880 München ein Spiel weniger und könnte den Abstand auf elf Punkte verkürzen. Rechnerisch kann der TBM also noch eingeholt werden. Wetten würde darauf sicherlich niemand. Zu souverän zieht der Münchner-Kreisligameister vom letzten Jahr auch in der Bezirksliga seine Kreise. Vom Start weg holte das Team Sieg um Sieg und spielte nur zweimal Remis. Mit der gleich, hohen Konzentration bereitet sich die Mannschaft auf die bevorstehende Partie vor, um am Sonntag den letzten notwendigen Schritt zu machen.

Das Hinspiel gewannen Sheeva und Co. mit 6-0. Trotzdem werden die Gäste keine Geschenke verteilen und sicherlich versuchen der Partycrasher zu sein.