Turnerbund München: 5-0! Zweite ist Herbstmeister

Bei winterlichen Temperaturen und leichtem Bodenfrost legt der TBM gleich gut los. Eine Hereingabe kann die Abwehrspielerin im ersten Moment klären schießt dabei aber die Mitspielerin an und von da geht der Ball ins Tor. Lena Scharbert ist dann nach schönem Steilpass durch und aus halbrechter Position folgt der Torabschluss ins lange Eck. Schöner Pass dann in der 40. Minute auf die eingelaufene Maricruz Garita Hernandez, die hat aber mit ihrem Schuss Pech denn der Ball geht an den Pfosten. In der zweiten Halbzeit macht dann Nina Bründl, am zweiten Pfosten, alles klar. Nach dem abgewehrten Schuss reagiert Maricruz am schnellsten und erzielt ein Kopfballtor. Der einzige Torschuss der Gäste, in der 77. Minute, ist kein Problem für Keeperin Laura Nielsen. Den Schlusspunkt setzt dann Bründl mit ihrem Doppelpack.