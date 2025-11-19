Turnerbund München: 0-3 ein Tag zum Vergessen

Nach verhaltenem Beginn zieht Mirza Dzafic einfach mal von der Mittellinie ab und der Ball rauscht über das TBM-Gehäuse, in der 7. Minute. Auf der anderen Seite eröffnet Robin Tremel mit seinem Linksschuss und verzieht knapp. Eine Minute später handelt sich Osman Sinanovic eine Zehn Minuten Zeitstrafe ein. Mehr als Standards kommen beim TBM nicht rum. Ein Sololauf von Dominik Höfner, in der 14. Minute, und sein Schuss rauscht knapp am Kasten der Gäste vorbei. Plötzlich ist Dzafic allein durch und von halblinks misslingt ihm sein Heber, über Keeper Tobias Sadler, völlig. Die Überzahl des TBM endet mit dem erfolglosen Schuss auf das lange Eck durch Luis Paffenholz. Das Spiel bleibt höhepunktarm bis fünf Minuten vor der Halbzeit. Zuerst hält Keeper Jasmin Halilovic stark gegen den Schuss von Lukas Tump. Es folgt ein hoher Ball und im Strafraumgewühl kommt Trump zu Fall. Der Schiedsrichter gibt Foulelfmeter für die Heimelf. Tremel versucht sich, aber sein Linksschuss ist zu genau und landet am Innenpfosten und springt auf der anderen Seite wieder raus. Dzafic mit einem Freistoß, aber in die Mauer. In der dritten Minute der Nachspielzeit eine Flanke von links außen und Anton Beckenbauer will den halbhohen Ball vor dem einschussbereiten Dzafic klären, aber fälscht dabei den Ball so ab das dieser im hohen Bogen über Keeper Sadler ins eigene Netz fliegt. Dann ist Halbzeit.

Der TBM jetzt präsenter, aber die zündenden Ideen fehlen noch. Standards und viele Zweikämpfe prägen das Spiel. So auch in der 58. Minute, jedoch kontert der Gast die Ecke und es steht plötzlich 0-2. In der 70, Minute fliegt eine Flanke in den Strafraum und Tremel verpasst artistisch den hohen Ball. Der eingewechselte Zacharias Bleckmann dann mit einem Flachschuss, aber Keeper Halilovic holt den Ball stark aus dem Eck. Es läuft schon die Schlussviertelstunde und dem TBM läuft die Zeit davon. Nach einem Freistoß an der Mittellinie folgt der endgültige Ko. In der 81. Minute kommt der Ball hoch in den Strafraum und aus dem Gewühl wird der Ball im Netz versenkt. In der 88. Minute handelt sich Sinanovic die Ampelkarte ein, aber da ist es für den TBM schon zu spät, um nochmal erfolgreich zurückzukommen. Gefühlt, hätte der TBM noch fünf Stunden spielen können, ohne einen Treffer zu erzielen.