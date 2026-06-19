Turnau übernimmt Differdinger Frauen

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie wort.lu am Donnerstag unter Berufung auf den Trainer selbst meldete, wird Julien Turnau künftig bei den Frauen des FC Differdingen 03 das Sagen an der Seitenlinie haben. Er folgt beim Fusionsverein auf Nuno Borges. Mittlerweile hat der Verein die Verpflichtung auch auf Instagram bestätigt.

Turnau, einst selbst Spieler u.a. beim saarländischen Traditionsverein FC Homburg 08, war zwischen 2019 und 2023 Co-Trainer bei den Racing-Frauen, ehe er in den vergangenen zwei Saisons als hauptverantwortlicher Coach die Damen von Jeunesse Junglinster betreute.