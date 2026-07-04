Turmpokal in Luckenwalde: Regionalligist feiert zwei Siege

– Foto: Stefan Fiebiger

Am heutigen Samstag stand das Werner-Seelenbinder-Stadion ganz im Zeichen des 120-jährigen Fußballjubiläums. Beim ausgespielten Turmpokal boten der FSV 63 Luckenwalde und die U19-Mannschaften des 1. FC Union Berlin sowie des F.C. Hansa Rostock in einer verkürzten Spielzeit von jeweils 45 Minuten intensiven und leidenschaftlichen Fußball. Der heimische Regionalligist überzeugte dabei mit zwei Erfolgen vor den eigenen Zuschauern.

Ein würdiger Rahmen für das Jubiläum

Das von großer Vorfreude begleitete „Luckenwalde kickt“-Festival lockte die Besucher am Samstag, den 4. Juli 2026, bereits ab 10 Uhr mit dem Sponsorencup ins Stadion. Nachdem das am vorangegangenen Mittwoch geplante Testspiel des FSV 63 Luckenwalde gegen den VfL Halle 96 kurzfristig abgesagt werden musste, stand das Jubiläumsturnier nun vollständig im Fokus. Der Turmpokal bildete den sportlichen Höhepunkt eines ereignisreichen Tages.

Knapper Auftakt im Nachwuchsduell

Das Turnier startete mit einer umkämpften Begegnung zwischen den beiden U19-Bundesligisten. Die Nachwuchskicker des 1. FC Union Berlin und von Hansa Rostock schenkten sich in den kompakten 45 Minuten Spielzeit auf dem Rasen nichts. Mit viel Einsatzbereitschaft suchten beide Teams den Weg nach vorne. Am Ende behielten die Berliner knapp mit 1:0 die Oberhand und verbuchten die ersten drei Punkte des Tages, während die Rostocker trotz großem Kampf zunächst leer ausgingen.

Gastgeber in Torlaune

Dann griff schließlich der Regionalligist FSV 63 Luckenwalde ins Spielgeschehen ein. Gegen die U19 von Hansa Rostock zeigten die Hausherren von Beginn an eine engagierte und spielfreudige Leistung. Mit viel Offensivdrang setzten sie den Rostocker Nachwuchs dauerhaft unter Druck. Die Gäste fanden defensiv kaum Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe des Gastgebers. Nach Ablauf der Spielzeit stand ein deutlicher 4:0-Erfolg für Luckenwalde auf der Anzeigetafel.

Intensives Finale im Stadion

Das abschließende Duell zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und der U19 des 1. FC Union Berlin versprach noch einmal Hochspannung und hielt dieser Erwartung stand. Beide Mannschaften schenkten sich in einer emotional geführten Partie nichts. Luckenwalde bewies vor heimischer Kulisse die nötige Nervenstärke und bezwang die Berliner knapp mit 2:1. Damit verbuchte der Regionalligist nach zwei absolvierten Partien die maximale Ausbeute von sechs Punkten und ein Torverhältnis von 6:1. Die Union-U19 schloss das Turnier mit drei Punkten und 2:2 Toren ab, während für das Team von Hansa Rostock nach zwei Begegnungen null Punkte und 0:5 Tore zu Buche standen.