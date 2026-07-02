Turmpokal bringt hochkarätigen Fußball nach Luckenwalde

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Das Werner-Seelenbinder-Stadion steht vor einem besonderen Fußballtag. Im Rahmen des Festivals zum 120-jährigen Fußballjubiläum in Luckenwalde wird am Samstag der Turmpokal ausgespielt. Der FSV 63 Luckenwalde misst sich dabei mit den Nachwuchsmannschaften des 1. FC Union Berlin und des F.C. Hansa Rostock. Zudem gibt es weitere Highlights.

Am Samstag, 04.07.2026, steht Luckenwalde ganz im Zeichen des Fußballs. Anlässlich von 120 Jahre Fußball in der Stadt findet im Werner-Seelenbinder-Stadion das „Luckenwalde kickt“-Festival statt. Der Turmpokal bildet dabei einen sportlichen Höhepunkt und verspricht drei intensive Begegnungen zwischen dem Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde sowie den U19-Teams des 1. FC Union Berlin und des F.C. Hansa Rostock.

Der Turnierauftakt erfolgt am Samstag, 4. Juli, um 13.30 Uhr mit der Begegnung zwischen der U19 des 1. FC Union Berlin und der U19 des F.C. Hansa Rostock. Anschließend greift der FSV 63 Luckenwalde ins Geschehen ein. Um 14.35 Uhr trifft der Regionalligist auf die Rostocker Nachwuchsmannschaft, ehe um 15.40 Uhr das Duell mit der U19 des 1. FC Union Berlin den Abschluss des Turniers bildet.

Festival bietet Fußball den ganzen Tag

Bereits ab 10 Uhr startet der Sponsorencup und eröffnet den Fußballtag. Nach dem Turmpokal folgt um 17 Uhr das Spiel der Legenden. Damit erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das den 120. Geburtstag des Fußballs in Luckenwalde in den Mittelpunkt stellt.

Generalprobe fällt aus

Für den FSV 63 Luckenwalde ist der Turmpokal zugleich der nächste Auftritt in der Saisonvorbereitung. Das ursprünglich für den gestrigen Mittwoch geplante dritte Testspiel gegen den Oberligisten VfL Halle 96 war kurzfristig abgesagt worden. Damit richtet sich der Blick nun vollständig auf das Turnier im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion.