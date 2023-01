Hasan Celik, Vorsitzender des FC Türk Sport Garching. – Foto: Nico Bauer

Türk Garching: Zum 40. Geburtstag aufsteigen Souveräner Tabellenführer in der Kreisklasse 2

Der FC Türk Sport Garching feiert heuer 40. Geburtstag, und das schönste Geschenk will sich der Klub selbst machen – den Aufstieg in die Kreisliga. Selbigen hat die Elf von Trainer Gzim Shala im Sommer noch haarscharf in der Relegation verpasst. In dieser Saison jedoch marschieren die Garchinger in der Kreisklasse 2 so souverän voraus, dass schon zur Winterpause kaum mehr jemand an Meisterschaft und Aufstieg zweifelt.