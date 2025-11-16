Die U15 in Turf Moor. – Foto: Anpfiff ins Leben

Turf Moor, Premier League und ein Treffen mit Scott Parker Die U15 des FC-Astoria Walldorf hat ein traumhaftes Fußballwochenende erleben dürfen

Eine unvergessliche Reise erlebte die U15 des Anpfiff ins Leben Partnervereins FC-Astoria Walldorf. Das Ziel am ersten Novemberwochenende hieß Turf Moor und ist nicht weniger als ein Sehnsuchtsort für wahre Fußballromantiker. Die Spielstätte des englischen Premier League Clubs steht seit 1883 für pure Fußballtradition.

"Es war einfach nur ein Riesen-Erlebnis", sagt Tayfun Ertugrut. Der U15-Coach, der mit seinen Trainerkollegen Christian Klein, Marcelus Noukiatchom sowie Torwarttrainer Marvin Krug und der Mannschaft freitags Richtung Manchester geflogen ist, ist wie jeder andere Reiseteilnehmer restlos begeistert von den zahlreichen spannenden Einblicken des dreitägigen Ausflugs. Nach der Ankunft in Manchester ging es mit dem Bus rund eine Stunde nach Norden. Eine kurze Nacht später stand samstagmorgens der Besuch der Trainingsanlage des FC Burnley an. "Der Tag war von Anfang bis Ende mit Fußball vollgepackt – ein absoluter Traum", so Ertugrut.

Die Walldorfer Kicker des 2011er Jahrgangs besichtigten die Anlage und hielten sogar ein Pläuschen mit Scott Parker. Der Cheftrainer, der kurioserweise im Geburtsjahr seiner Besucher Englands Fußballer des Jahres wurde, hat den FC Burnley dieses Jahr zurück in die beste Liga der Welt geführt. Nach dem "Meet and Greet" mit dem Coach durften die Walldorfer auf dem Trainingsgelände eine Einheit absolvieren und im Anschluss ging es auch schon Richtung Turf Moor. Eine Besichtigung des Innenraums samt Abklatschen mit den Profis folgte, ehe die Nachwuchskicker am Spielfeldrand Platz nahmen und das Premier League Spiel des FC Burnley gegen Arsenal London schauen durften. Die Favoriten aus Englands Hauptstadt setzten sich mit 2:0 durch.