Turbultens Saisonfinale: SV Breinig III vs SG Monschauer Land

Auch in der Kreisliga C3 ertönte am gestrigen Sonntag ein letztes Mal in der Saison 2025/26 der Anpfiff auf den Fußballplätzen.

Auch in der Kreisliga C3 ertönte am gestrigen Sonntag ein letztes Mal in der Saison 2025/26 der Anpfiff auf den Fußballplätzen.

Auf der Schützheide empfing die dritte Mannschaft des SV Breinig die Gäste der SG Monschauer Land.

Auf der Schützheide empfing die dritte Mannschaft des SV Breinig die Gäste der SG Monschauer Land.

Bereits zu Beginn der Partie deutete sich an, dass es ein spannendes Spiel werden würde. Schon in der ersten Minute wurde David Keusch mit einem sehenswerten Heber über die Abwehrkette der Gäste in die Tiefe geschickt. Am Ende fehlten jedoch nur wenige Zentimeter, und der Ball trudelte ins Aus. Die SG Monschauer Land, sichtlich beeindruckt vom schnellen und zielstrebigen Spiel des SVB, fand zunächst kaum Lösungen in der Defensive.

Und so kam es, wie es kommen musste: Julian Schmitz legte sich den Ball erneut zurecht, hob den Kopf und bediente mit einem Heber à la Kimmich den startenden Janus Peters. Dieser nahm den Ball stark mit und legte ihn mit viel Übersicht quer auf den mitgelaufenen Manu Ganser. Der Stürmer blieb cool und schob trocken zur Führung ein.

Breinig blieb die tonangebende Mannschaft und erspielte sich Minute für Minute weitere Torchancen. In der 25. Minute konnte die Führung schließlich ausgebaut werden. Über die linke Seite trug der SVB den Angriff nach vorne. Felix Petrillo flankte aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten auf Janus Peters. Dieser nahm die Kugel gekonnt an, dribbelte sich durch die Abwehr und schloss mit links ins untere Eck ab. Bis dahin belohnte sich Breinig für eine starke Leistung.

Die SG benötigte einen Moment, um den Zwei-Tore-Rückstand zu verdauen, meldete sich jedoch prompt mit dem Anschlusstreffer zurück. Über den pfeilschnellen rechten Flügelspieler Mika Förster ging es viel zu einfach in Richtung Breiniger Strafraum. Förster legte quer auf „Eiche“ Stefan Kwasnitza, der nur noch den Fuß hinhalten musste (2:1).

Nur zwei Minuten später kopierte die SG ihren Anschlusstreffer und glich aus. Wieder war es Mika Förster, der über rechts durchbrach, und erneut war es Kwasnitza, der zum 2:2 einschob.

Doch damit nicht genug. Breinig wirkte plötzlich völlig neben der Spur. Noch vor der Halbzeit konnte sich Mika Förster seinen dritten Scorerpunkt sichern. Seine Flanke wurde zunächst noch von Keeper Niklas Schäfer abgewehrt, doch beim Nachschuss von Patrick Heck aus kurzer Distanz war der Torhüter machtlos.

Zur Halbzeit wechselte Trainer Marc Ervens gleich doppelt. Für Niklas Schäfer im Tor kam Ruben Färber ins Spiel, während Chris Ohliger in der Abwehr Platz für Emre Gürsoy machte.

Neue Spieler, neuer Elan?

Der Plan des SVB-Trainers ging einmal mehr auf.

Breinig zeigte wieder seine spielerische Klasse. Über die rechte Seite wurde das Spiel schnell gemacht. Luke Paulus fand nach einem starken Lauf mit seiner flachen Hereingabe in den Rücken der Abwehr David Keusch. Dieser schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck. Keine Chance für Torhüter Kuntze und ein wunderschön herausgespielter Treffer des SVB.

Anschließend bekamen die Zuschauer erneut die spielerische Überlegenheit der Gastgeber zu sehen. In der 62. Minute hätte die Führung bereits fallen müssen. Über Pyka, Zantis, Keusch und Stollwerk gelangte der Ball per One-Touch-Fußball zu Luca Zander. Dieser legte sich den Ball noch einmal zurecht und schloss ab. Nur eine starke Rettungsaktion eines Abwehrspielers verhinderte den Einschlag.

Doch nur zwei Minuten später fand Luca Zander mit dem einlaufenden Dustin Stollwerk einen Abnehmer. Der für Janus Peters eingewechselte Stürmer vollendete zur erneuten Führung und drehte die Partie zugunsten des SVB.

Breinig blieb seiner Spielweise treu. Wieder ging es über die linke Seite und per One-Touch-Kombination über Keusch, Zantis und Stollwerk in den Strafraum der SG. Stollwerk legte anschließend überlegt quer auf Luca Zander, der sich diesmal mit einem Schuss ins lange Eck belohnte.

In der Schlussphase konnte Stefan Kwasnitza noch einmal Ergebniskorrektur betreiben und mit seinem dritten Treffer auf 5:4 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Dustin Stollwerk. Beim Treffer zum 6:4 hatte die SG etwas Pech, da ein Abwehrspieler den Ball entscheidend ins eigene Tor abfälschte.

Kurz darauf war Schluss.

Der SV Breinig setzte sich am Ende verdient durch und sorgte zum Saisonabschluss noch einmal für ein torreiches Spektakel. Die Zuschauer bekamen ein spannendes und unterhaltsames Spiel geboten.

Wir bedanken uns bei der SG Monschauer Land und wünschen viel Erfolg für die kommende Saison.

Doch damit nicht genug. Breinig wirkte plötzlich völlig neben der Spur. Noch vor der Halbzeit konnte sich Mika Förster seinen dritten Scorerpunkt sichern. Seine Flanke wurde zunächst noch von Keeper Niklas Schäfer abgewehrt, doch beim Nachschuss von Patrick Heck aus kurzer Distanz war der Torhüter machtlos.

Zur Halbzeit wechselte Trainer Marc Ervens gleich doppelt. Für Niklas Schäfer im Tor kam Ruben Färber ins Spiel, während Chris Ohliger in der Abwehr Platz für Emre Gürsoy machte.

Neue Spieler, neuer Elan?

Der Plan des SVB-Trainers ging einmal mehr auf.

Breinig zeigte wieder seine spielerische Klasse. Über die rechte Seite wurde das Spiel schnell gemacht. Luke Paulus fand nach einem starken Lauf mit seiner flachen Hereingabe in den Rücken der Abwehr David Keusch. Dieser schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck. Keine Chance für Torhüter Kuntze und ein wunderschön herausgespielter Treffer des SVB.

Anschließend bekamen die Zuschauer erneut die spielerische Überlegenheit der Gastgeber zu sehen. In der 62. Minute hätte die Führung bereits fallen müssen. Über Pyka, Zantis, Keusch und Stollwerk gelangte der Ball per One-Touch-Fußball zu Luca Zander. Dieser legte sich den Ball noch einmal zurecht und schloss ab. Nur eine starke Rettungsaktion eines Abwehrspielers verhinderte den Einschlag.

Doch nur zwei Minuten später fand Luca Zander mit dem einlaufenden Dustin Stollwerk einen Abnehmer. Der für Janus Peters eingewechselte Stürmer vollendete zur erneuten Führung und drehte die Partie zugunsten des SVB.

Breinig blieb seiner Spielweise treu. Wieder ging es über die linke Seite und per One-Touch-Kombination über Keusch, Zantis und Stollwerk in den Strafraum der SG. Stollwerk legte anschließend überlegt quer auf Luca Zander, der sich diesmal mit einem Schuss ins lange Eck belohnte.

In der Schlussphase konnte Stefan Kwasnitza noch einmal Ergebniskorrektur betreiben und mit seinem dritten Treffer auf 5:4 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Dustin Stollwerk. Beim Treffer zum 6:4 hatte die SG etwas Pech, da ein Abwehrspieler den Ball entscheidend ins eigene Tor abfälschte.

Kurz darauf war Schluss.

Der SV Breinig setzte sich am Ende verdient durch und sorgte zum Saisonabschluss noch einmal für ein torreiches Spektakel. Die Zuschauer bekamen ein spannendes und unterhaltsames Spiel geboten.

Wir bedanken uns bei der SG Monschauer Land und wünschen viel Erfolg für die kommende Saison.