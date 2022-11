Turbulenzen in Villingen: Ovuka und Chiurazzi verlassen den FC 08 Beim Fußball-Oberligisten FC Villingen rumort es, Trainer Marcel Yahyaijan ist nach der 0:4-Heimniederlage gegen die Stuttgarter Kickers unter Druck

ATSV Mutschelbach - FC 08 Villingen

Beim Tabellenvierten ATSV Mutschelbach erwartet die Nullachter eine schwere Aufgabe. Die Villinger konnten in den vergangenen neun Spielen nur einen Sieg feiern. Nun also wartete Mutschelbach und damit ein Gegner, der zwischen Pforzheim und Karlsruhe vor einem Jahr noch im fußballerischen Niemandsland verortet schien. Doch das Aufsteigerteam des ATSV überraschte mit famosen Leistungen und steht zu Recht auf Rang vier. Das 1:3 Ende August gegen Göppingen war die einzige Heimniederlage in acht Begegnungen. In Villingen gibt es dagegen Verdruss. Kapitän Dragan Ovuka und Mauro Chiurazzi haben dem Verein mit sofortiger Wirkung den Rücken gekehrt. Nach dem Abgang von Spielmacher Erich Sautner kurz vor Rundenbeginn muss jetzt der Villinger "Talentschuppen" in noch vier Partien vor Beginn der Winterpause Resultate liefern, um im Tabellenkeller nicht Richtung Abstiegszone zu rutschen.





SV Stuttgarter Kickers - Freiburger FC

Mit der Partie beim Tabellenführer Stuttgarter Kickers am Samstag, 14 Uhr, endet für den Freiburger FC die Hinrunde in der Oberliga. Die „Blauen“ aus Degerloch sind eine Ausnahmeerscheinung im baden-württembergischen Amateurfußball, wo sie unter Profibedingungen arbeiten und die Rückkehr in den bezahlten Fußball anstreben. Der FFC fährt somit nicht nur als Schlusslicht der Liga, sondern auch als klarer Außenseiter in die Landeshauptstadt. Nach der guten Leistung seiner Mannschaft gegen Sonnenhof Großaspach verspricht Trainer Benjamin Pfahler: „Wir werden auch dieses Spiel mutig angehen, die Leistung vom vergangenen Samstag macht Mut für die Aufgabe gegen die Kickers.“ Da das Landesligateam erst am Sonntag gegen Untermünstertal spielt, ist damit zu rechnen, dass Pfahler den einen oder anderen U-23-Akteur mitnimmt, um mehr personelle Alternativen zu haben. Im Tor steht abermals Marius Kaiser, der seine Sache vor einer Woche sehr gut machte. David Bergmann fällt mit einem Mittelhandbruch den Rest des Jahres aus auch Lukas Bohro fehlt. Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Göppingen wurden ihm als „Wiederholungstäter“ vier Spiele Sperre aufgebrummt. Er hatte in der Vorsaison gegen Backnang die Rote Karte gesehen.





Offenburger FV – 1. CfR Pforzheim