Turbulenzen in den Schlussminuten kosten drei Punkte

Vielleicht mag man in diesem Falle etwas Ursachenforschung betreiben, da auf Grund zweier Spieler in Gestalt von Jens Knaus und Philipp Leimenstoll arg vermisst wurden: Knaus als zweiter Abwehrkoordinator und Leimenstoll als unberechenbarer Angriffstaktgeber. Mit entscheidend war auch der relativ frühe Ausfall von Marius Bentheimer, bei dem nach etwa 20 Minuten eine alte Muskelverletzung aufgebrochen war.

Zwischen dem Pokalspiel am letzten Mittwoch, wobei der FC Östringen nach einer begeisternden Mannschaftsleistung ins Halbfinale gegen den FC Forst eingezogen war, und der heutigen Begegnung mit Oktoberfestflair klafften große spielerische Mängel.

Zumindest begann die Partie recht vielversprechend, als in der 12. Minute auf der rechten Seite Tim Koch bis zur Außenlinie vorstürmte. Seine Vorlage konnte Bentheimer in der Mitte zum 1:0 verwerten.

Die Freude darüber währte jedoch nur wenige Minuten. Nach einer Ecke wurde das Spielgerät gewonnen und gleich wieder verloren. So konnte beim zweiten Flankenversuch Gästestürmer Mario Zelic mit seinem Kopfball unbedrängt und daher unhaltbar ins obere lange Eck einköpfen.

Bis zur Pause des gut leitenden jungen Spielleiters, Julian Klimesch, dessen „linesman“ zur Rechten in der Abseitsauslegung allerdings nicht immer richtig lag, besaßen die Hambrücker leichte Platzvorteile. Deshalb hätte sich Östringen nicht beklagen dürfen, wenn sie zur Pause in Rückstand geraten wären.

In der zweiten Hälfte gab es keine nennenswerten spielerischen Höhepunkte. Etwa 20 Minuten vor Spielende nahm die Partie wieder etwas Fahrt auf, vor allem auf Seiten des Gastgebers. Kurz nach Einwechslung von Perparim Feta durfte sich dieser aus etwa 25 Metern den Ball zum Freistoß zurechtlegen. Sein zu genau gezirkeltes Geschoss traf nur die rechte Ecke des Gebälks.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Östringen das Unentschieden redlich verdient. Nachdem zwei Minuten vor dem Spielende der Hambrücker Torwart den Ball gegen den in der Nähe lauernden Florian Beil verloren hatte, hätte dieser noch einige Meter in Richtung Tor laufen können, um die Begegnung zu entscheiden. Doch sein Abschluss setzte er aus 16 Metern wenige Zentimeter neben den rechten Pfosten.

In der letzten Minute kam ein Gästestürmer nach einem ungestümen Foul zu Fall, sodass die Gäste in einer der letzten Spielaktionen aus dem Getümmel heraus noch mit dem glücklichen 1:2 Siegtreffer durch Spielführer Joshua Krämer belohnt wurden.

(R.J./E.O.)