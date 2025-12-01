Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nicht mehr Trainer des Verbandsligisten VfR Hausen: Amaury Bischoff – Foto: Pierre Schmidt
Turbulenzen beim VfR Hausen: Handgemenge und Trainerwechsel
Amaury Bischoff bei den Möhlin-Kickern zurückgetreten +++ Heftiger Streit zwischen zwei VfR-Spielern
Beim VfR Hausen ist die Lage nach dem Verbandsligaspiel gegen den SV Linx kurzzeitig eskaliert: Zwei VfR-Spieler sollen aneinander geraten sein. Amaury Bischoff ist als Trainer des Verbandsliga-Teams inzwischen zurückgetreten.
Beim VfR Hausen ist es nach dem torlosen Remis im Verbandsligaspiel gegen den SV Linx am Samstag zu einem Handgemenge zwischen zwei Spielern der Möhlin-Kicker gekommen. Der Verein bestätigte den Vorfall der Badischen Zeitung auf Nachfrage. Über die Heftigkeit der Auseinandersetzung gibt es verschiedene Aussagen.