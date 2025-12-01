 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Nicht mehr Trainer des Verbandsligisten VfR Hausen: Amaury Bischoff
Nicht mehr Trainer des Verbandsligisten VfR Hausen: Amaury Bischoff – Foto: Pierre Schmidt

Turbulenzen beim VfR Hausen: Handgemenge und Trainerwechsel

Amaury Bischoff bei den Möhlin-Kickern zurückgetreten +++ Heftiger Streit zwischen zwei VfR-Spielern

Beim VfR Hausen ist die Lage nach dem Verbandsligaspiel gegen den SV Linx kurzzeitig eskaliert: Zwei VfR-Spieler sollen aneinander geraten sein. Amaury Bischoff ist als Trainer des Verbandsliga-Teams inzwischen zurückgetreten.

Beim VfR Hausen ist es nach dem torlosen Remis im Verbandsligaspiel gegen den SV Linx am Samstag zu einem Handgemenge zwischen zwei Spielern der Möhlin-Kicker gekommen. Der Verein bestätigte den Vorfall der Badischen Zeitung auf Nachfrage. Über die Heftigkeit der Auseinandersetzung gibt es verschiedene Aussagen.

Lukas Karrer/ BZAutor