Turbulentes Spiel: SG Sonnenhof Großaspach bezwingt den FC Bayern 3:2

Großaspach mag Drama. Vor 654 Zuschauern in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena verpassten es die Rot-Schwarzen, frühzeitig den Heimsieg einzutüten. Die Hausherren leisteten sich dabei in der einseitigen Partie zahlreiche Fehlversuche vor dem gegnerischen Tor, selbst ein Foulelfmeter wurde vergeben. Am Ende gewinnt die SG Sonnehof Großaspach in der Regionalliga Südwest gegen den FC Bayern Alzenau mit 3:2.

Das zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende 1:1 hemmte aber nicht das SG-Offensivspiel. So sollte die erneut schnelle Führung folgen, als Antonis Aidonis zum zentralen Freistoß aus 20 Metern anlief, der Ball von der Gästemauer vor die Füße von Leon Maier flog und dieser FCB-Keeper Denk tunnelte – 2:1 (22.). Noch schlimmer kam es für die Bayern, als Gaoussou Dabo das Spielgerät nicht unter Kontrolle bekam und den aufmerksamen Loris Maier zu Fall brachte. Dem Unparteiischen Jason Lieser blieb nach der Notbremse keine Wahl den Innenverteidiger mit der roten Karte vom Feld zu verweisen (26.).

Eigentlich lief es wie gemalt für Großaspach: Keine 4 Spielminuten waren vorüber, da lag der Dorfklub schon mit 1:0 in Front. Loris Maier flankte von links und am zweiten Pfosten wuchtete Torjäger Fabian Eisele aus spitzem Winkel ein. Aspach war von Beginn an in der Partie, dennoch viel der Ausgleich in der 16. Minute. Ein langer Einwurf in den Strafraum, Alzenaus Lucas Sitter nutzte seine Freiheiten um ungehindert einzuköpfen.

Der darauffolgende Freistoß von Volkan Celiktas landete in den Armen des Gästetorhüters. Ein Bild, das sich in der 29. Minute wiederholte. Nach einem Foul an Eisele schnappte sich der Kapitän wieder den Ball – und sollte erneut, dieses Mal vom Elfmeterpunkt, an Denk scheitern, der die Ecke erahnte. Doch die SG blieb dran, erspielte sich Tormöglichkeiten, doch etwas Zählbares sollte zunächst nicht herausspringen. Am nächsten dran war Loris Maier, der in der Nachspielzeit den Ball am gegnerischen Schlussmann vorbeispitzelte, auf der Linie rettete jedoch einer seiner Mitspieler artistisch mit der Hacke.

Die Marschrichtung blieb in Durchgang Zwei die Gleiche: Großaspach wollte das vorentscheidende dritte Tor gegen den dezimierten Kontrahenten und die Möglichkeiten dazu wurden noch größer. So ziemlich jeder, der ein rotes Trikot an hatte, hätte sich in die Torschützenliste eintragen können. Vorbehalten war dies schließlich Volkan Celiktas, nach bilderbuchmäßiger Vorarbeit über de eingewechselten Mert Tasdelen und Fabian Eisele musste der ’Capitano’ das Leder aus drei Metern nur noch ins verwaiste Gehäuse einschieben (59.).

Wäre die Partie zu einem Aspacher Schützenfest geworden, keiner hätte beschwert. So hatte der Chancenwucher doch noch Spannung ins Spiel gebracht, denn Leon Maier brachte Justin Barry zu Fall und Referee Lieser musste zum zweiten Mal auf den Punkt zeigen. Luca Garic versetzte den recht beschäftigungslosen Maxi Reule im SG-Kasten und plötzlich stand es nur noch 3:2 (80.).

Der FCB setzte nun nochmals alles auf eine Karte, fanden aber in der gut postierten SG-Abwehr auch nach aussichtsreichen Standardsituationen und über fünf Minuten Nachspielzeit nicht die Lücke zum Abschluss. Weil die SG ihre Kontermöglichkeiten ebenfalls ausließen, blieb es beim schlussendlich hochverdienten Aspacher Heimsieg, um den in der Schlussphase noch gezittert werden musste.

Mit herausragenden 20 Punkten nach 12. Spieltagen rangiert der Dorfklub nun wieder auf dem ausgezeichneten 5. Tabellenrang.



Die nächsten Partien

Ein gelungener Auftakt also in die nächste englische Woche. Bereits am kommenden Mittwoch, 15.10., ist die Reinhardt-Elf beim Landesligisten TSV Bernhausen gefordert, ab 19 Uhr geht es um den Einzug ins Viertelfinale des DB Regio-wfv-Pokals. In der Regionalliga geht es mit dem Derby beim SGV Freiberg weiter: Das Duell beim Tabellenführer im Wasenstadion steigt am nächsten Samstag, 18.10., um 14 Uhr.