Turbulentes Spiel Landesliga: Der SV Breinig holt einen Punkt in Helpenstein. Der Ausgleich fällt in der Nachspielzeit.

„Wir haben uns mit Händen und Füßen gegen den bisher stärksten Gegner gewehrt“, war André Lehnen, Trainer von Helpenstein, zufrieden mit der Leistung, nicht aber mit dem Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Auf der anderen Seite war Breinigs Coach Achim Rodtheut froh, nicht mit leeren Händen zurückzufahren: „Wir sind dreimal zurückgekommen und haben Moral bewiesen. Spielerisch waren wir überlegen, aber bei den Gegentoren haben wir Geschenke verteilt.“

Toretechnisch gab es Mitte des ersten Spielabschnitts ein Hin und Her. Die Hausherren gingen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Hahn in Führung (18.). Nur eine Minute später glich Tobias Achterberg die Partie aus (19.). Aber auch dieser Spielstand hatte nicht lange Bestand. Nach einem Assist von Hahn brachte Christian Körver Helpenstein wieder in Front (20.). Die Gäste nahmen in der Folge den Spielstil besser an und kamen noch vor der Pause durch Tobias Standop zum 2:2 (39.). Fünf Minuten waren in Abschnitt zwei gespielt, als die Heimelf ein drittes Mal zuschlug. Über Hahn und Körver kam der eingewechselte Niklas Hermanns an den Ball. Sein Schuss landete abgefälscht im Tor (50.). Danach konzentrierte sich Lehnens Team auf das Verteidigen. Breinig hatte gefühlt 85 Prozent Ballbesitz, musste aber auf gefährliche Konter aufpassen. Gästekeeper Fernando Nissen hielt sein Team im Eins-gegen-Eins gegen Körver in der Partie. Auf der anderen Seite war die Latte bei einem Kopfball von Statovci im Weg. Die fünfminütige Nachspielzeit war schon knapp überschritten, als die Gäste einen berechtigten Handelfmeter zugesprochen bekamen.