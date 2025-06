Turbulentes Saisonfinale, emotionaler Abschied und Dank an die Fans

Nun heißt es: Kraft tanken und die Akkus wieder aufladen, bevor es Ende Juni wieder in die Vorbereitung für die neue Saison geht.

Bereits am letzten Heimspieltag eine Woche zuvor wurde unser langjähriger Trainer Andreas Kröger verabschiedet. Andreas hat die 1. Herren von 2021 bis 2025 trainiert und die Mannschaft im letzten Jahr von der 2. in die 1. Kreisklasse geführt. Vielen Dank an Andreas für Alles, was du geleistet hast und alles Gute für Zukunft!