Turbulentes Remis in Meyenburg, Schasto feiert Überraschungssieg

– Foto: Katrin Prieß

In der Kreisliga Osterholz rollte endlich wieder der Ball. Zwar mussten zwei Spiele noch ausfallen, doch sechs Partien fanden statt. Dabei lieferte Schasto wohl die größte Überraschung. In Meyenburg sahen die Zuschauer ein Acht-Tore-Spektakel. Wir schauen auf die Partien vom 18. Spieltag..

Löhnhorst lag nach Treffern von Malte Borgwardt (50.) und Henrik Dargel per Foulelfmeter (54.) scheinbar komfortabel vorn. Doch Eiche Neu Sankt Jürgen kam zurück: Andre Kück verkürzte (67.), Jasper Stern traf in der Schlussminute zum 2:2 (90.). Damit halten die Gäste den dritten Platz, während Löhnhorst es nicht schafft, in die Spitzengruppe zu ziehen.

Ihlpohl ging früh durch Jann-Luka Haase in Führung (7.), doch der ATSV antwortete mit drei Treffern in der ersten Hälfte durch Philip Andreas Hochschild (17.), Cedric Böttner (21.) und Pascal Blaak (37.). Noel Bock erhöhte nach der Pause auf 4:1 (57.), ehe Nico Merdes ebenfalls in der 57. Minute auf 4:2 stellte. Für Schasto war es der zweite Saisonsieg nach fünf sieglosen Spielen in Serie. Ihlpohl verpasste den Sprung auf Rang fünf.

Spitzenreiter Lilienthal-Falkenberg bleibt ungeschlagen und setzte sich klar gegen Hambergen durch. Linus Grün eröffnete den Torreigen (49.). In der Schlussphase erhöhten Christian Dimitri Poungue mit einem Doppelpack (85., 90.) sowie Simon Förstner (90.) zum 4:0-Endstand. Lilienthal verteidigt damit die Tabellenführung souverän und marschiert weiter Richtung Bezirksliga. Hambergen hingegen spürt nun den Atem von Schasto.

Lange sah es nach einem Heimsieg für Beckedorf aus, nachdem Jannis Niewiem in der 68. Minute zum 1:0 getroffen hatte. Doch in der Schlussminute gelang Kilian Kuhnt der Ausgleich (90.). Beide Teams teilen sich die Punkte im Tabellenmittelfeld und bleiben Tabellennachbarn. Beckedorf bleibt zuhause weiter ungeschlagen.

Ein torreiches Duell endete ohne Sieger. Paul Lukas Ladwig brachte Meyenburg früh in Führung (7.), doch der VSK drehte die Partie durch Tim Avemarg (23.) und Maxim Alexander Süß (45.). Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Grove (55.) und Hybsz (59.) stellten auf 3:2, Nikolai Süß glich aus (66.). Hybsz traf erneut zum 4:3 (85.), ehe Nikolai Süß mit seinem 14. Saisontor per Foulelfmeter in der Nachspielzeit das 4:4 markierte (90.). Ein turbulentes Remis, wodurch beide Teams im Mittelfeld der Liga bleiben.