Turbulentes Oberliga-Debüt: Binder zwischen Chaos und Comeback-Moment MTV-Nachwuchskeeper erlebt bei 4:1 in Wetschen einen wilden Einstand von Daniel Strauß/red · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

Eike Binder (Dritter von rechts, hier ein Bild aus dem Training) durfte sich in der Partie beim TSV Wetschen erstmals in der Oberliga beweisen. – Foto: Daniel Strauß/MTV Wolfen

Es war die 45. Minute, als für Eike Binder alles ganz schnell ging. Beim Kellerduell des MTV Wolfenbüttel beim TSV Wetschen (4:1) prallte Stammtorhüter Ömer Güzel unglücklich mit einem Gegenspieler zusammen – und konnte nicht weitermachen. Plötzlich war der 21-Jährige mittendrin statt nur dabei. Sein erstes Oberliga-Spiel? Ein Debüt, das turbulenter kaum hätte verlaufen können.

„Natürlich stellt man sich es anders vor, zum Debüt zu kommen“, sagt Binder. „Aber so schnell kann Fußball eben sein.“ Der junge Keeper dachte in diesem Moment vor allem an seinen Kollegen: „Mir tut Ömer da am meisten leid.“ Für ihn selbst sei es „eine etwas undankbare Situation“ gewesen, direkt in eine ohnehin hektische Phase vor dem eigenen Tor hineingeworfen zu werden. Zwischen Nervosität und starkem Comeback Dass die erste Aktion gleich misslang, half nicht gerade: „Der Abstoß fiel weniger positiv aus“, erzählt Binder mit einem Lachen – der Ball landete prompt beim Gegner. „Das hat meiner Nervosität noch mal den Rest gegeben.“

Seine eigene Analyse fällt entsprechend schonungslos aus: „Wenn ich mich in der Schlussphase der ersten Halbzeit bewerten müsste, dann wäre das eine glatte 6.“ Zwar habe er auch zwei gute Paraden gezeigt, doch gleichzeitig gefährliche Situationen selbst eingeleitet. „Der Halbzeitpfiff konnte also nicht schnell genug kommen.“ Zusätzlich zog sich die Nachspielzeit der ersten Hälfte noch über sieben Minuten. „Danach konnte und musste ich auch noch mal tief durchatmen“, so Binder.