Turbulentes 4:4 zwischen Aramäer und Friedrichshall

Die Partie begann flott, wobei sich beide Mannschaften schnell erste kleinere Gelegenheiten erspielten. In der Anfangsphase gehörten die besseren Chancen den Gastgebern. Bereits in der 9. Minute musste ein Friedrichshaller Verteidiger in höchster Not auf der Linie klären. Zwei Minuten später zappelte der Ball aber im Netz: Lahud Abdulahad brachte die Aramäer mit 1:0 in Führung (11.).

Die Hausherren setzten die Gäste weiter unter Druck und Friedrichshall musste nach einem Schuß von Robert Grau kurz darauf erneut auf der Linie retten. Doch dann fingen sich die Gäste und erhöhten den Druck. Der Ausgleich gelang Marvin Sieger in der 18. Minute. Nach einer Ecke brachte Spielertrainer Fabio Schumacher die Friedrichshaller in der 37. Minute per Kopf in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Ryl, ebenfalls nach einem Standard, auf 1:3 (39.). Zum Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der Zweiten Halbzeit betrieb der FSV Chancenwucher und verpasste es die Partie vorzeitig zu entscheiden