Turbulentes 4:4 zwischen Aramäer und Friedrichshall

Die Partie begann flott, wobei sich beide Mannschaften schnell erste kleinere Gelegenheiten erspielten. In der Anfangsphase gehörten die besseren Chancen den Gastgebern. Bereits in der 9. Minute musste ein Friedrichshaller Verteidiger in höchster Not auf der Linie klären. Zwei Minuten später zappelte der Ball aber im Netz: Lahud Abdulahad brachte die Aramäer mit 1:0 in Führung (11.).
Die Hausherren setzten die Gäste weiter unter Druck und Friedrichshall musste nach einem Schuß von Robert Grau kurz darauf erneut auf der Linie retten. Doch dann fingen sich die Gäste und erhöhten den Druck. Der Ausgleich gelang Marvin Sieger in der 18. Minute. Nach einer Ecke brachte Spielertrainer Fabio Schumacher die Friedrichshaller in der 37. Minute per Kopf in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Ryl, ebenfalls nach einem Standard, auf 1:3 (39.). Zum Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der Zweiten Halbzeit betrieb der FSV Chancenwucher und verpasste es die Partie vorzeitig zu entscheiden
Zu Beginn der zweiten Hälfte ließen allerdings auch die Aramäer durch Jermaine Wesley zwei vielversprechende Großchancen liegen. Die Wende läutete schließlich Milot Halilaj in der 59. Minute ein: Sein wuchtiger 20-Meter-Schuss fand den Weg ins Tor und brachte die Hausherren auf 2:3 heran. Die Aramäer witterten nun Morgenluft und Artur Gerber sorgte in der 73. Minute für den Ausgleich zum 3:3. Nach einer super Kombination der Heilbronner veredelte Tom Adelhelm nur zwei Minuten später mit dem 4:3-Führungstreffer (75.) die Heilbronner Drangphase. Als die Partie bereits gelaufen schien, nahm das Drama in der vierten Minute der Nachspielzeit seinen Lauf: Nach einem diskussionswürdigen Freistoß für die Gäste sah ein Spieler der Hausherren aufgrund von Meckerns die Gelb-Rote Karte. In der direkten Folge dieser Aktion erzielte Friedrichshall den 4:4-Ausgleichstreffer.
Abgesehen von dieser letzten, strittigen Entscheidung war die Leistung des Schiedsrichters tadellos. In Anbetracht des turbulenten Spielverlaufs geht das Ergebnis letztlich für beide Seiten in Ordnung.
Zuschauer: 196
Schiedsrichter: Mario Gleichauf (Berwangen)
Tore: 1:0 Abdulahad (11.), 1:1 Sieger (18.), 1:2 F.Schumacher (37.), 1:3 Ryl (39.), 2:3 Halilaj (59.), 3:3 Gerber (73.), 4:3 Adelhelm (75.), 4:4 Knoll (90. +5.)