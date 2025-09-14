Turbulentes 4:4 in Bocholt

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer am heutigen Nachmittag auf der Anlage von TuB Bocholt: Die Gastgeber trennten sich am fünften Spieltag mit einem spektakulären 4:4 vom VfB Rheingold Emmerich.
Schon früh stellte VfB-Angreifer Ramadan Sherifi die Weichen, als er sein Team mit 1:0 in Führung brachte (21.). Die Hausherren ließen sich jedoch nicht lange bitten: Yannick Schwanekamp markierte noch vor der Pause den Ausgleich (34.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Rheingold trotzdem erneut zu: Sami Dana stellte in der 44. Minute auf 2:1 und sorgte so für eine knappe Pausenführung der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. Wieder war es Sherifi (59.), der nach seiner überstandenen Verletzung in Torlaune zeigte und zum 3:1 erhöhte. Doch Bocholt bewies Moral: Schwanekamp traf erneut und verkürzte (68.), ehe der reaktivierte Tim Jurkovic wenige Minuten später zum 3:3 ausglich (70.).
Rheingold hatte jedoch erneut eine Antwort parat. Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Sherifi sicher zum 4:3 verwandelte – sein dritter Treffer des Tages und bereits sein fünftes Saisontor (76.). Doch das letzte Wort hatten die Hausherren: Ibrahim Derin erzielte tief in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleichstreffer (90.+2).
Damit verpasste der VfB Rheingold den dritten Sieg im vierten Spiel und steht nach vier absolvierten Partien bei sieben Punkten – ein Nachholspiel gegen Grün-Weiß Vardingholt steht noch aus. TuB Bocholt hingegen setzt seinen guten Saisonstart fort und hat ebenfalls sieben Zähler, allerdings bereits aus fünf Spielen.
Am kommenden Spieltag empfängt Rheingold den SV Krechting vor heimischem Publikum. TuB Bocholt trifft bereits am Donnerstagabend im „Stadion Dreikönige“ auf eines der aktuellen Top-Teams, den SV Emmerich-Vrasselt.