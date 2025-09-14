Handrup sieht ein spektakuläres Unentschieden. – Foto: FuPa

Turbulentes 4:4 in Bocholt Acht Tore, aber keinen Sieger gab es zwischen dem TuB Bocholt und dem VfB Rheingold Emmerich.

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer am heutigen Nachmittag auf der Anlage von TuB Bocholt: Die Gastgeber trennten sich am fünften Spieltag mit einem spektakulären 4:4 vom VfB Rheingold Emmerich.

Knappe Führung zur Pause

Schon früh stellte VfB-Angreifer Ramadan Sherifi die Weichen, als er sein Team mit 1:0 in Führung brachte (21.). Die Hausherren ließen sich jedoch nicht lange bitten: Yannick Schwanekamp markierte noch vor der Pause den Ausgleich (34.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Rheingold trotzdem erneut zu: Sami Dana stellte in der 44. Minute auf 2:1 und sorgte so für eine knappe Pausenführung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. Wieder war es Sherifi (59.), der nach seiner überstandenen Verletzung in Torlaune zeigte und zum 3:1 erhöhte. Doch Bocholt bewies Moral: Schwanekamp traf erneut und verkürzte (68.), ehe der reaktivierte Tim Jurkovic wenige Minuten später zum 3:3 ausglich (70.).