Turbulentes 3:3 zwischen TUS Haste und BW Merzen

In einem rassigen und stark umkämpften Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - mit zwei gelb-roten Karten und einer drastischen und turbulenten Schlußphase mit zwei Traumtoren, trennten sich TUS Haste und BW Merzen leistungsgerecht 3:3-unentschieden. BW Merzen bleibt weiterhin im Aufstiegsrennen und Aufsteiger TUS Haste klettert ins gesicherte Tabellenmittelfeld.
Die frühe Führung der Gäste durch Moritz Krieger konnte Cederic Staub kurz vor der Halbzeit zum 1:1-Pausenstand ausgleichen. Kurz nachdem der Merzener Mittelfeldspieler Yannick Plog nach einer Stunde Spielzeit eine gelb-rote Karte kassierte gelang dem Gastgeber durch Mathes Escher nach feiner Vorarbeit von Cederic Staub der 2:1-Führungstreffer. In Unterzahl setzten die Gäste alles auf eine Karte und hatten Erfolg. Nach einem Eckball gelang Julian Lohbeck er 2:2-Ausgleich. In der turbulenten Schlußphase sah der Haster Abwehrspieler Meiko Nitschke eine gelb-rote Karte. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte BW Merzen durch Daniel Vennemeyer die 3:2-Führung. Die Gäste sahen schon wie der sichere Sieger aus, als dem eingewechselten 40-jährigen Hester Torjäger Youssef Balhas in der letzten Aktion des Spiel das Tor zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich gelang.
Die Stimmen zum Spiel:
"Insgesamt ein sehr wildes Spiel. Es ging besonders in der zweiten Halbzeit hin und her. In der Nachspielzeit passieren jeweils zwei absolute Traumtore zum verdienten Unentschieden," sagte uns Alexander Spoida vom Trainerteam des TUS Haste nach dem Spiel. Die nächsten Spiele: TUS Haste spielt am Sonntag, den 23. November 2025 um 14.00 Uhr beim Tabellenvorletzten SG Voltlage. Blau Weiß Merzen in der kommenden Woche einen Doppelpack. Am Sonntag, den 23. November 2025 um 14.00 kommt Schlußlicht SC Rieste nach Merzen und am Donnerstag, den 27. November 2025 um 19.30 Uhr reist die Mannschaft von Trainer Jens Thölenjohann zum Aufsteiger Grün Weiß Schwagstorf.