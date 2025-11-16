– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Turbulentes 3:3 zwischen TUS Haste und BW Merzen Zwei Feldverweise und zwei Tore in der Nachspielzeit

In einem rassigen und stark umkämpften Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - mit zwei gelb-roten Karten und einer drastischen und turbulenten Schlußphase mit zwei Traumtoren, trennten sich TUS Haste und BW Merzen leistungsgerecht 3:3-unentschieden. BW Merzen bleibt weiterhin im Aufstiegsrennen und Aufsteiger TUS Haste klettert ins gesicherte Tabellenmittelfeld.

Die frühe Führung der Gäste durch Moritz Krieger konnte Cederic Staub kurz vor der Halbzeit zum 1:1-Pausenstand ausgleichen. Kurz nachdem der Merzener Mittelfeldspieler Yannick Plog nach einer Stunde Spielzeit eine gelb-rote Karte kassierte gelang dem Gastgeber durch Mathes Escher nach feiner Vorarbeit von Cederic Staub der 2:1-Führungstreffer. In Unterzahl setzten die Gäste alles auf eine Karte und hatten Erfolg. Nach einem Eckball gelang Julian Lohbeck er 2:2-Ausgleich. In der turbulenten Schlußphase sah der Haster Abwehrspieler Meiko Nitschke eine gelb-rote Karte. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte BW Merzen durch Daniel Vennemeyer die 3:2-Führung. Die Gäste sahen schon wie der sichere Sieger aus, als dem eingewechselten 40-jährigen Hester Torjäger Youssef Balhas in der letzten Aktion des Spiel das Tor zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich gelang.

Traf zum späten Ausgleich für TUS Haste - Youssef Balhas. – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: