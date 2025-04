Turbulentes 3:3 in Bühlerzell, VfL Mühlheim spielt nur 1:1

Louis Elser brachte Genkingen früh in Führung (6. Minute, Foulelfmeter), doch Viktor Braun drehte das Spiel für Reutlingen mit einem Doppelpack: Zunächst erzielte er den Ausgleich in der 35. Minute, bevor er in der 74. Minute den Siegtreffer markierte und Reutlingen die drei Punkte sicherte.

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

Die Sportfreunde Lorch gingen in der 34. Minute durch Niklas Hinderer mit 1:0 in Führung. Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, doch in der Nachspielzeit sicherte Niklas Zimmermann der TSG Nattheim mit dem Ausgleich in der 90.+1 Minute einen Punkt. Die Gastgeber bleiben damit auf Rang elf und verpassen den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. ---

Der TV Neuler begann druckvoll und ging früh durch Luca Mack in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. In der 85. Minute gelang Sören Weltin der zwischenzeitliche Ausgleich für die Sportfreunde Fleinheim. Als alles auf ein Remis hindeutete, traf Marco Kappel in der 90.+2 Minute zum 2:1-Sieg für die Gäste, die damit auf Rang fünf klettern. ---

Der TSV Hüttlingen legte mit einem Doppelschlag von Raphael Gentner in der 12. und 13. Minute den Grundstein für den Heimsieg. Mike Marianek verkürzte für den Tabellenführer SV Neresheim in der 24. Minute auf 1:2, ehe David Steidle in der 68. Minute den alten Abstand wiederherstellte. Der Anschlusstreffer in der 78. Minute änderte nichts mehr am verdienten 3:2-Erfolg der Gastgeber.

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall