Turbulente zweite Hälfte: SV Gonsenheim schlägt auch Worms

Mainz. Der SV Gonsenheim hat am Mittwoch einen 3:2-Sieg (1:0) gegen Wormatia Worms bejubelt. Damit sammelte das Team die nächsten drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf der Oberliga. SVG-Coach Luca Vanni sprach von einem „verdienten Sieg“, doch Sorgen bereiten drei Verletzte.
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Die Wormatia startete besser in die Partie, hatte nach zwei Minuten die erste dicke Chance. Der erste Treffer gelang aber Gonsenheim: Maurice Neukirch tanzte sich durch, bekam den Ball nach Doppelpass zurück – und netzte ein (13.)
Glück hatte der SVG, als David Schehl freistehend danebenzielte. Nur zwei Minuten später hätte Aidan Neal auf 2:0 erhöhen können. Doch auch er setzte den Ball neben den Kasten (24.). „Ich fand uns in der ersten Halbzeit schon gut, auch wenn wir ein paar Angriffe besser ausspielen müssen“, sagte Vanni.
Vier Minuten, drei Tore – der Beginn der zweiten Hälfte verlief turbulent. Erst durfte Neukirch nach Standard unbedrängt seinen zweiten Treffer des Abends einköpfen (50.), dann zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, weil der Wormser Schehl im Strafraum gefoult wurde. „Das darf nicht passieren. Das müssen wir besser verteidigen“, ärgerte sich der SVG-Trainer. Den Elfmeter brachte Laurenz Graf im Netz unter – auch wenn Torwart Paul Simon noch dran war (52.). Weitere zwei Minuten später jubelte der SVG. Diesmal stand Cem Demir nach Flanke von links goldrichtig.
Es ging munter weiter, immer wieder spielte Gonsenheim vielversprechend nach vorne. Richtig gefährlich wurde es bei einem Lupfer des eingewechselten David Vodi, den ein Wormser auf der Linie klärte (78.). „In dieser Phase müssen wir es eigentlich entscheiden“, so Vanni – doch es sollte anders kommen. Nach langem Ball in den Strafraum gab es wieder Elfmeter für Worms. Wieder traf Graf (3:2/84.). Danach holte sich Nokouri Hangatta Gelb-Rot ab, nachdem er mit der Hand zugange war. Doch Gonsenheim brachte den Sieg über die Zeit.
„Es war eine gute Leistung“, lautete das Fazit des Trainers. „Vielleicht haben wir das heute aber auch teuer bezahlt.“ Mit Julian Donges, Josef Elhaj und Joker Tibor Engler mussten gleich drei Gonsenheimer vom Platz. Die Schwere der Verletzungen war nach Spielende nicht abzusehen.
SV Gonsenheim: Paul – Hangatta, Rodwald, Jindra, Neukirch, Coric, Ischdonat (74. Hofmann), Elhaji (46. Engler, 65. Henseler), Neal, Demir (74. Vodi), Donges (86. Gündüz).