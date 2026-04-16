Turbulente zweite Hälfte: SV Gonsenheim schlägt auch Worms

Enges Rennen: Gonsenheims Aidan Neal (rechts) bringt den Wormser Amir Moore in Bedrängnis. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Der SV Gonsenheim hat am Mittwoch einen 3:2-Sieg (1:0) gegen Wormatia Worms bejubelt. Damit sammelte das Team die nächsten drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf der Oberliga. SVG-Coach Luca Vanni sprach von einem „verdienten Sieg“, doch Sorgen bereiten drei Verletzte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Die Wormatia startete besser in die Partie, hatte nach zwei Minuten die erste dicke Chance. Der erste Treffer gelang aber Gonsenheim: Maurice Neukirch tanzte sich durch, bekam den Ball nach Doppelpass zurück – und netzte ein (13.)