Turbulente zweite Hälfte: Ritterhude bejubelt Last-Minute-Ausgleich

– Foto: Steffi Rathje

56 Minuten lang mussten die Zuschauer auf dem Jahnplatz warten, bis der erste Treffer fiel. Das 1:0 von Mirco Dressler war letztlich der Startschuss in eine spektakuläre zweite Halbzeit. Maik Stöver egalisierte schon sechs Zeigerumdrehungen später. Doch die Freude auf MTV-Seiten hielt nicht allzu lange an. Die Hausherren legten durch einen von Dressler verwandelten Elfmeter nämlich erneut vor - 2:1 (66.). Riede - beflügelt vom fulminanten 5:1-Erfolg über Aschwarden - fand allerdings erneut eine Antwort. Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit glich Gerrit Müller erneut aus. Es kam sogar noch besser für die Gäste. Denn Janek Wohler, der schon nach 17 Minuten für Kevin Toma kam, erzielte in der 87. Minute das 2:3. Zum Auswärtssieg langte es dennoch nicht. Tief in der Nachspielzeit traf Dominik Meinert zum 3:3-Endstand.