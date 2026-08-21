Turbulente Tage beim TSV Natternberg Beim früheren Bezirksoberligisten sind der Trainer und angeblich auch der Spartenleiter zurückgetreten von red · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Andreas Mayer steht nicht mehr an der Seitenlinie des TSV Natternberg – Foto: Marcel Kunkel

Eigentlich sollte in dieser Saison beim TSV Natternberg alles wieder besser werden. Nach sportlich mageren Jahren wollte der Traditionsklub, der in seiner sportlichen Glanzzeit sogar in der damaligen Bezirksoberliga um Punkte und Tore kämpfte, in der A-Klasse eine wesentlich bessere Rolle als in den Vorsaisonen spielen. Große Hoffnungen setzte man dabei in den eigenen Nachwuchs, denn die U19 wurde in der abgelaufenen Runde souveräner Meister der Kreisliga Straubing.



Die Realität sieht aber so aus, dass alle vier bisher ausgetragenen Begegnungen deutlich verloren gingen. Zudem musste die zweite Mannschaft bereits abgemeldet werden. Zu allem Überfluss hat Coach Andreas Mayer, der seit Sommer 2024 an der Seitenlinie stand, nun seinen Posten zur Verfügung gestellt und auch Abteilungsleiter Marcel Kunkel hat nach FuPa-Informationen seinen Rücktritt erklärt.

Scheinbar gibt es am Haidhof Querelen, die der sportliche Leiter Lukas Esterbauer nicht näher kommentieren wollte: "Wir haben turbulente Tage hinter uns, wollen uns dazu aber momentan nicht konkreter äußern. Wichtig ist, dass wieder Ruhe einkehrt und kommende Woche möchten wir mitteilen, wie es auf der Trainerposition weitergeht. Mehr gibt es aktuell nicht zu sagen."







Esterbauer räumt allerdings ein, dass in den letzten Wochen einiges schief gelaufen ist: "Wir hatten uns natürlich einen besseren Start erhofft. Leider hatten wir ein paar kurzfristige Abgänge und mussten deshalb auch die wieder ins Leben gerufene zweite Mannschaft schon nach dem zweiten Spieltag wieder abmelden. Die Probleme haben aber grundsätzlich nichts mit der sportlichen Situation zu tun." Am Samstag kreuzt die SpVgg Mariaposching, die den dritten Tabellenplatz belegt, bei den "Nattern" auf. Betreut wird das Team in dieser Begegnung interimsmäßig von den sportlichen Leitern Lukas Esterbauer, Thomas Rothkopf und Joshua Bissels.