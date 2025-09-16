Turbulente Spiele am zweiten Spieltag: Tore, Dramatik und klare Worte

Der zweite Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga hat alles zu bieten: torreiche Partien, späte Wendungen und klare Ansagen der Trainer. Während Hennef und Erftstadt überzeugen, erleben Troisdorf, Deutz, Pesch und Hürth Höhen und Tiefen.

Die Sportfreunde Troisdorf 05 lieferten sich in Deutz ein echtes Nervenspiel. Nach einer komfortablen 4:0-Führung geriet das Team in Unterzahl noch einmal mächtig ins Wanken. Trainer Tarek Maarouf war trotz des 6:5-Erfolgs kritisch: „Wir haben uns das Leben durch viele individuelle Fehler unnötig schwer gemacht. Ohne die Platzverweise hätten wir locker zweistellig gewinnen können – am Ende waren wir fast leer ausgegangen.“

Auf der Gegenseite ärgerte sich Mehmet Isik über die Defensivleistung seines Teams: „Eine katastrophale Defensivleistung – vor allem bei Standards – kostet uns heute die Punkte. Offensiv haben wir alles versucht und stark auf 5:6 verkürzt, aber wer sechs Gegentore kassiert, verliert am Ende verdient.“

Der FC Hennef 05 feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Gegen den ambitionierten SV Bergisch Gladbach drehte die Elf von Mutlu Demir nach Rückstand die Partie und gewann mit 2:1.

„Wir sind stark gestartet, hatten früh Chancen und haben nach dem Rückstand nicht aufgesteckt. Mit viel Charakter haben wir verdient gewonnen. Zwei Siege zum Start machen Mut – noch wichtiger ist aber, dass wir als Team zusammengewachsen sind.“

Simon Tobias Felser, Trainer von Bergisch Gladbach, resümiert: „Es war ein Spiel, in dem beide Teams sich alles abverlangt haben. Leider haben wir es verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen, wenn man jedoch solange führt, will man natürlich auch etwas mitnehmen. Mit einem Mann weniger war es dann schwer für uns am Ende.“

Erftstadt begeistert beim ersten Heimsieg

Einen echten Befreiungsschlag landete Aufsteiger SC Germania Erftstadt-Lechenich. Gegen den FC Pesch siegte die Mannschaft von Dustin Esser klar mit 6:2.

„Auch in der Höhe war das absolut gerechtfertigt. Besonders stolz bin ich auf meine Jungs, die vor einem Jahr noch in der Sonderliga oder tiefer gespielt haben. Heute haben sie gezeigt, dass sie Mittelrheinliga-Niveau haben, wenn sie alles geben.“

Für den FC Pesch war es dagegen ein bitterer Nachmittag. Trainer Yavuz Günay sprach Klartext:

„Wir sind aktuell nicht Mittelrheinliga-tauglich. Wenn wir die Einstellung nicht ändern, werden wir es sehr schwer haben.“

Hürth verliert unglücklich

Der FC Hürth kämpfte auf schwerem Geläuf tapfer, musste sich aber am Ende knapp geschlagen geben. Trainer Sanan Azizov fand dennoch lobende Worte:

„Wir sind sehr stolz auf die Jungs, die unter schwierigen Bedingungen alles gegeben haben. Am Ende mussten wir die Führung leider aus der Hand geben – schade, dass so ein Spiel verloren geht. Jetzt schauen wir nach vorne.“

Die restlichen Ergebnisse des zweiten Spieltags: