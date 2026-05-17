Turbulente Schlussphase: Scharmbeck vorerst am rettenden Ufer

– Foto: Jörg Struwe

Ist die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen zum richtigen Zeitpunkt in ihrer besten Verfassung? Die Mannschaft von Trainer Marinus Bester hat jedenfalls plötzlich beste Aussichten doch noch zum Klassenerhalt zu kommen. Beim 3:2-Erfolg gegen den TuS Harsefeld fielen alle fünf Tore erst ab der 79. Minute.

Mit Sicherheit ist der TuS Harsefeld eines der formschwächsten Teams der Landesliga, weswegen sich die SG durchaus Zählbares ausgerechnet haben dürfte. Auf der anderen Seite nahmen die Harsefelder diese Durststrecke zuletzt in Kauf, um der Bezirksliga-Reserve zum Klassenerhalt zu verhelfen. Ausgerechnet für das Gastspiel der Scharmbecker entspannte sich die Personalsituation des einstigen Spitzenteams wieder ein wenig.

Zur Wahrheit gehörte dann auch dazu, dass die Gäste den einen oder anderen schwierigen Moment überleben mussten. Dafür stand das eine oder andere Mal das Aluminium im Weg und verhinderte den Einschlag. Die Bester-Elf selbst profitierte von der nötigen Fortune, als ein Versuch von Leon Fischer vom Innenpfosten über die Linie sprang (79.).

Damit war eine turbulente Schlussphase eröffnet: Ben Wilkens verlängerte eine Flanke von Justin Schefer, die der Ex-Buchholzer Yonas Benecke über die Linie drückte (84.). Anschließend half der TuS mit, als Justin Schefer für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte sah (86.) und auch Torhüter Haris Zlomusica bei einem zentralen Distanzschuss von Sascha Damm nicht die glücklichste Figur machte (88.).