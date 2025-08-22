Turbulente Schlussphase: Rote Karte und Gerangel bei Heilbrunner Sieg gegen Ohlstadt

Turbulent waren die letzten Minuten am Mittwochabend allemal, als der SV Bad Heilbrunn letztlich den SV Ohlstadt mit 3:1 (1:1) besiegte: Ein mit glatt Rot geahndetes brutales Foul, anschließend Geschubse unter den Fans, nachdem sich der Sünder lautstark beschwerte und schließlich noch eine Kopfball-Vorlage eines Ohlstädters auf Bene Specker, der sich nicht lange bitten ließ und quasi mit dem Schlusspfiff (90.+7) zum Spielendstand vollstreckte.

Gleich zu Beginn gab’s eine kalte Dusche für die Gastgeber: Nach einer Ecke stand Max Schwinghammer goldrichtig und verlängerte die Kugel ins lange Eck (7.). Glück hatte der HSV nur wenig später, als in einer vergleichbaren Situation das Spielgerät knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Aber auch die Gastgeber hätten rasch ausgleichen können, doch das Geschoss von Jonas Gall verfehlte das Ziel knapp. In der Folge erspielte sich der HSV zwar eine leichte optische Überlegenheit, ohne allerdings zu nennenswerten Chancen zu kommen. „Eigentlich waren wir da die klar bessere Mannschaft“, meinte HSV-Coach Walter. Dabei war auch ihm nicht entgangen, dass das Niveau der Partie zunehmend sank. Es war ein Geniestreich von Gall, der mit dem Ball parallel zum Sechzehner lief, sich ein Herz fasste und aus rund 20 Metern einfach draufhielt. Wie an einer Schnur gezogen schlug die Kugel unter der Latte zum Ausgleich ein (42.).