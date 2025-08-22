Turbulente Schlussphase: Rote Karte und Gerangel bei Heilbrunner Sieg gegen Ohlstadt

Turbulente Minuten beim 3:1-Sieg des SV Bad Heilbrunn gegen den SV Ohlstadt am Mittwochabend: Rote Karte und Gerangel unter den Fans.
Turbulent waren die letzten Minuten am Mittwochabend allemal, als der SV Bad Heilbrunn letztlich den SV Ohlstadt mit 3:1 (1:1) besiegte: Ein mit glatt Rot geahndetes brutales Foul, anschließend Geschubse unter den Fans, nachdem sich der Sünder lautstark beschwerte und schließlich noch eine Kopfball-Vorlage eines Ohlstädters auf Bene Specker, der sich nicht lange bitten ließ und quasi mit dem Schlusspfiff (90.+7) zum Spielendstand vollstreckte.
Gleich zu Beginn gab’s eine kalte Dusche für die Gastgeber: Nach einer Ecke stand Max Schwinghammer goldrichtig und verlängerte die Kugel ins lange Eck (7.). Glück hatte der HSV nur wenig später, als in einer vergleichbaren Situation das Spielgerät knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Aber auch die Gastgeber hätten rasch ausgleichen können, doch das Geschoss von Jonas Gall verfehlte das Ziel knapp. In der Folge erspielte sich der HSV zwar eine leichte optische Überlegenheit, ohne allerdings zu nennenswerten Chancen zu kommen. „Eigentlich waren wir da die klar bessere Mannschaft“, meinte HSV-Coach Walter. Dabei war auch ihm nicht entgangen, dass das Niveau der Partie zunehmend sank. Es war ein Geniestreich von Gall, der mit dem Ball parallel zum Sechzehner lief, sich ein Herz fasste und aus rund 20 Metern einfach draufhielt. Wie an einer Schnur gezogen schlug die Kugel unter der Latte zum Ausgleich ein (42.).
Es bedurfte dann einer ordentlichen Kabinenpredigt zur Pause und die Heilbrunner kamen wie verwandelt zurück auf den Platz. Plötzlich lief der Ball durch ihre Reihen und die Gäste konnten nur noch hinterherlaufen. Dann erreichte Bene Specker am Strafraumeck ein schönes Zuspiel. Der ließ noch einen Verteidiger aussteigen, ehe er ins kurze Eck vollstreckte (47.).
Es dauerte etwa bis zur 70. Minute, ehe es den nächsten Bruch im Spielgeschehen gab. „Wenn du verletzungsbedingt die Sechs dreimal wechseln musst, dann passiert so etwas schonmal und du machst den Gegner wieder stark“, klagte Walter Lang. Vor allem aber warfen die Gäste noch einmal alles rein, um eventuell den Ausgleich zu erzwingen. „Da haben wir in einigen Szenen heute das nötige Quäntchen Glück gehabt“, gab da auch der Heilbrunner Trainer zu und freute sich, dass seine Mannschaft das Spiel hatte „verdient“ gewinnen können.
Mit unpopulären Entscheidungen hatte der Schiedsrichter gegen Ende der Begegnung beide Fanlager abwechselnd gegen sich aufgebracht. Dann haute Ohlstadts Johannes Fischer HSV-Kapitän Toni Krinner von hinten brutal aus den Socken (90.+3), wofür er zu Recht die Rote Karte sah. Das sah der Sünder aber gar nicht ein, trat voller Wut gegen die Bande und beschwerte sich lautstark über das Unrecht, das ihm gerade widerfahren sei. Dadurch provoziert wollten einige Heilbrunner Fans auf Fischer zustürmen, doch nach einem kurzen Geschubse beruhigte sich die Situation wieder.