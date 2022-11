Marvin Weber erzielte alle drei Tore für den FV Ettenheim und rettete einen Punkt – Foto: Wolfgang Kuenstle

Turbulente Schlussphase mit drei Platzverweisen beim SV Grafenhausen Dreimal leuchtete in der Nachspielzeit der rote Karton.

Reichlich Farbe brachte der Unparteiische Beon Fejza in die Schlussphase der Kreisliga-A-Partie des SV Grafenhausen gegen den VfR Hornberg, welche die Kinzigtäler mit 2:1 gewannen.

Dreimal leuchtete in der Nachspielzeit der rote Karton. David Emmenecker sah nach einem taktischen Foul zurecht die Gelb-Rote Karte, kurz zuvor gerieten der Grafenhausener Jonas Hiller und Gästespieler Fitim Salihu aneinander und sahen glatt Rot, was SVG-Sportvorstand Jens Wager nicht nachvollziehen konnte.



"Es ist leider ein wenig hitzig geworden, das stimmt. Es war eine kleine Schubserei, nichts Dramatisches, doch der Schiedsrichter hat es als grobe Unsportlichkeit gewertet. Ich hätte beiden gelb gegeben und gut."



Es war sowieso nicht der Tag der Grafenhausener. Sie kamen nicht gut in die erste Hälfte und lagen zur Pause 0:1 zurück. Ein Handelfmeter, verwandelt von Spielertrainer Jan Brunner, brachte den SVG dann nach gut einer Stunde zurück ins Spiel, das Momentum lag nun auf der Seite der Grün-Weißen, doch die Querlatte und eine Portion Unvermögen verhinderten weitere Treffer. Am Ende, als Grafenhausen alles nach vorne warf, führte ein Gästekonter zum Gegentreffer. "Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir gewinnen müssen", sagte Wagner. "Schade für das Team, dass es sich nicht belohnt hat."



Ein verrücktes Spiel erlebte auch die SG Nonnenweier-Allmannsweier. 4:3 hieß es am Ende gegen den zuvor punktgleichen FV Zell-Weierbach. "Wir sind dankbar, dass wir am Ende gewonnen haben", sagte Spielertrainer Ivelin Momchilov. "Es war wichtig, nach vier Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zu kommen." Momchilov sah eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen, allein mit der Zahl der Gegentore war er nicht einverstanden. "Der Sieg war verdient, das zeigt sich auch daran, dass wir jedes Mal in Führung gegangen sind." Mehrere gute Torgelegenheiten habe seine Mannschaft noch ausgelassen. "Für die Zuschauer gab es viel zu sehen", so Momchilov, der den entscheidenden Treffer sechs Minuten vor Schluss höchstpersönlich erzielte, "die Gäste waren fair und der Schiedsrichter hat sehr gut gepfiffen." Nun gelte es, die Anfälligkeit der Abwehr in den Griff zu bekommen. "Sie müssen wieder Lust auf Defensivarbeit bekommen. Das fängt schon im Sturm an."



Keine rechte Lust auf Defensivarbeit schien auch der SC Kappel zu haben, der sein Heimspiel gegen die SG Dörlinbach-Schweighausen mit 0:4 verlor. Je zwei Treffer von Mario Bauer und Dennis Binder sicherten den wichtigen Sieg der Schuttertäler im Kellerduell.



Auch Tabellenschlusslicht SC Orschweier holte sich drei ganz wichtige Punkte gegen den Vorletzten SV Mühlenbach und schloss in Punkten zu diesem auf. Ümit Sen traf zweimal, dazu war Jakob Schmidt erfolgreich.



An der Spitze der Südstaffel ließ der SV Steinach zwei Punkte in Hausach liegen, während die Verbandsligareserve des SC Lahr mit 1:0 in Biberach gewann und somit bis auf vier Punkte an die Kinzigtäler heranrückte. Roman Bulgakov erzielte den Siegtreffer eine Viertelstunde vor dem Ende. Auch der FV Dinglingen gewann 1:0 gegen die DJK Prinzbach und liegt nun punktgleich mit dem FV Ettenheim auf Rang vier. Die Rohanstädter kamen über ein 3:3 gegen die Spvgg Schiltach nicht hinaus und konnten froh sein, dass Marvin Weber mit seinem dritten Treffer an diesem Tag in der Schlussminute zumindest einen Punkt rettete.



Unzufrieden war sicher auch der SC Kuhbach-Reichenbach, der klar mit 0:4 beim SV Oberwolfach verlor. Ein Doppelschlag nach einer Stunde zum 0:3 zog dem SC letztlich den Zahn.