Turbulente Schlussphase in Burgaltendorf, Niederwenigern rettet sich

Bezirksliga, Gruppe 6: Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt eröffnet den Spieltag gleich mit einer schweren Aufgabe beim SV Burgaltendorf. Der einzige Verfolger Rot-Weiss Essen II muss derweil gegen Fortuna Bottrop ran. Die SpVgg Steele, die Sportfreunde Königshardt und die DJK Arminia Lirich kämpfen zeitgleich um den direkten Klassenerhalt und die Relegation. Der Heisinger SV und die Sportfreunde Niederwenigern II wollen sich zudem endgültig retten.
Es war das Top-Spiel des Spieltags. Der Drittplatzierte SV Burgaltendorf traf auf den Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause. Der Wiederbeginn verzögerte sich daraufhin aufgrund der Wetterlage. Nach einer fast halbstündigen Verspätung wurde die Partie wieder angepfiffen. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren, denn Tim Karkau brachte den SV per Kopf in Führung (52.). In der Folgezeit drückten die Gäste auf den Augleich, der jedoch zunächst ausblieb. In der sechsten Minute der Nachspielzeit flog Fabian Abel aufgrund eines Trittes in die Magengrube seines Gegners vom Platz - die Arminia musste die verbleibenden Minuten in Unterzahl agieren. Alle Aspekte sprachen somit für einen Erfolg Burgaltendorfs, bis Emre Yalcin kurz vor dem Schlusspfiff tatsächlich noch ausglich (90+7.). Klosterhardt bleibt somit in der Pole-Position für den Aufstieg.
Die Sportfreunde Niederwenigern II feiern den endgültig feststehenden Klassenerhalt mit einem 2:1-Erfolg bei TuSEM Essen. Malte Eckert (48.) und Marcel Schräer (59.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Leo Derksen konnte in der 76. Minute zwar noch auf 1:2 verkürzen, allerdings die Niederlage nicht verhindern.
Der letzte Spieltag:
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Sterkr.-Nord
So., 07.06.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Frohnhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Dostlukspor - TuSEM Essen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Haarzopf - RW Essen II
So., 07.06.26 15:15 Uhr Königshardt - SpVgg Steele
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Vogelheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Burgaltend.
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Fatihspor
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Heisinger SV