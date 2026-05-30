 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Turbulente Schlussphase in Burgaltendorf, Niederwenigern rettet sich

Bezirksliga, Gruppe 6: Der 33. Spieltag steht bevor. Im Kampf um die Meisterschaft bleibt es weiterhin eng und spannend. Doch auch im Tabellenkeller stehen noch einige Entscheidungen an.

von Tristan Benten · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Niederwenigern sichern sich den Klassenerhalt
Die Sportfreunde Niederwenigern sichern sich den Klassenerhalt – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Bezirksliga, Gruppe 6: Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt eröffnet den Spieltag gleich mit einer schweren Aufgabe beim SV Burgaltendorf. Der einzige Verfolger Rot-Weiss Essen II muss derweil gegen Fortuna Bottrop ran. Die SpVgg Steele, die Sportfreunde Königshardt und die DJK Arminia Lirich kämpfen zeitgleich um den direkten Klassenerhalt und die Relegation. Der Heisinger SV und die Sportfreunde Niederwenigern II wollen sich zudem endgültig retten.

Die Tabelle der Bezirksliga

Gestern, 19:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
1

Es war das Top-Spiel des Spieltags. Der Drittplatzierte SV Burgaltendorf traf auf den Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause. Der Wiederbeginn verzögerte sich daraufhin aufgrund der Wetterlage. Nach einer fast halbstündigen Verspätung wurde die Partie wieder angepfiffen. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren, denn Tim Karkau brachte den SV per Kopf in Führung (52.). In der Folgezeit drückten die Gäste auf den Augleich, der jedoch zunächst ausblieb. In der sechsten Minute der Nachspielzeit flog Fabian Abel aufgrund eines Trittes in die Magengrube seines Gegners vom Platz - die Arminia musste die verbleibenden Minuten in Unterzahl agieren. Alle Aspekte sprachen somit für einen Erfolg Burgaltendorfs, bis Emre Yalcin kurz vor dem Schlusspfiff tatsächlich noch ausglich (90+7.). Klosterhardt bleibt somit in der Pole-Position für den Aufstieg.

Gestern, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
1
2
Abpfiff

Die Sportfreunde Niederwenigern II feiern den endgültig feststehenden Klassenerhalt mit einem 2:1-Erfolg bei TuSEM Essen. Malte Eckert (48.) und Marcel Schräer (59.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Leo Derksen konnte in der 76. Minute zwar noch auf 1:2 verkürzen, allerdings die Niederlage nicht verhindern.

Morgen, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:15
Spieltext Vogelheim - Königshardt

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
13:00
Spieltext SpVgg Steele - BG Überruhr

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:30live
Spieltext Sterkr.-Nord - Arm. Lirich

Morgen, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:15live
Spieltext Heisinger SV - Haarzopf

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
16:00live
Spieltext RW Essen II - Fort Bottrop

Morgen, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00
Spieltext Fatihspor - Dostlukspor

Morgen, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
13:30live
Spieltext Frohnhausen - Sterk. 06/07

Die Torjäger der Bezirksliga

Der letzte Spieltag:

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Sterkr.-Nord
So., 07.06.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Frohnhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Dostlukspor - TuSEM Essen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Haarzopf - RW Essen II
So., 07.06.26 15:15 Uhr Königshardt - SpVgg Steele
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Vogelheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - Burgaltend.
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Fatihspor
So., 07.06.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Heisinger SV