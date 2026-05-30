Turbulente Schlussphase in Burgaltendorf, Niederwenigern rettet sich

Die Tabelle der Bezirksliga

Es war das Top-Spiel des Spieltags. Der Drittplatzierte SV Burgaltendorf traf auf den Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause. Der Wiederbeginn verzögerte sich daraufhin aufgrund der Wetterlage. Nach einer fast halbstündigen Verspätung wurde die Partie wieder angepfiffen. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Hausherren, denn Tim Karkau brachte den SV per Kopf in Führung (52.). In der Folgezeit drückten die Gäste auf den Augleich, der jedoch zunächst ausblieb. In der sechsten Minute der Nachspielzeit flog Fabian Abel aufgrund eines Trittes in die Magengrube seines Gegners vom Platz - die Arminia musste die verbleibenden Minuten in Unterzahl agieren. Alle Aspekte sprachen somit für einen Erfolg Burgaltendorfs, bis Emre Yalcin kurz vor dem Schlusspfiff tatsächlich noch ausglich (90+7.). Klosterhardt bleibt somit in der Pole-Position für den Aufstieg.