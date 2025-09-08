Turbulente Schlussphase im Topspiel zwischen Süchteln und Nettetal

Mit einer Punkteteilung endete am Sonntag das Spitzenspiel in der Landesliga zwischen dem SC Union Nettetal und dem ASV Süchteln. Beide Mannschaften trennten sich nach einer packenden Schlussphase mit einem 1:1-Unentschieden.

In der 87. Minute war es zunächst Kosfeld, der in der 87. Minute gegen Paul Fröhling zur Ecke klärte. Den anschließenden Eckball durch Maurice Bock köpfte dann ASV-Kapitän Toni Weis zum 1:0 in die Maschen. „Normal ist das Spiel dann durch“, gab hinterher auch Nettetals Trainer Kemal Kuc zu.

Union Nettetal hatte im ersten Durchgang mehr vom Spiel und die größeren Möglichkeiten. Bereits in der ersten Minute tauchte Nettetals Leon Chuontu Tumbarinu alleine vor Süchtelns Torwart Elvedin Kaltak auf, der den Schuss des flinken Offensivspielers jedoch parierte. In der 20. Minute zog Pascal Schallhammer aus 17 Metern ab. Doch erneut war es Kaltak, der den Schuss abwehren konnte. Auf der anderen Seite war es das schnelle Umschaltspiel der Gäste, das gut funktionierte. Unter anderem sorgten die beiden Ex-Nettetaler Leonit Popova und Lean Falter für Gefahr. Doch immer wieder war es der stark aufspielende Torhüter Moritz Kosfeld, der die Chancen der Süchtelner mit einer tadellosen Leistung zunichtemachte. Lange blieb die Partie entsprechend torlos. Das änderte sich erst in der Schlussphase.

Doch seine Mannschaft steckte nicht auf und drängte auf den Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit rückte wieder ASV-Keeper Kaltak in den Vordergrund, als er nach einer Hereingabe von Pascal Schellhammer den Ball in höchster Not von der Linie kratzte. Anschließend nahm sich Chisato Suda ein Herz und setzte das Spielgerät wuchtig und gezielt aufs Tor. Doch die Süchtelner retteten den Schuss zur Ecke. Eine einstudierte Eckballvariante brachte dann den Ausgleich: Die Hereingabe von Suda nutzte Stürmer Branimir Galic in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Wenige Sekunden später beendete Schiedsrichterin Sandra Gasch, der Süchtelns Trainer Volker Hansen anschließend eine gute Spielleitung bescheinigte, die Partie.

Trainer stimmen sich gegenseitig zu

„In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff aufs Spiel. Da war Nettetal einfach spielbestimmend. In der Halbzeit haben wir dann ein paar Dinge besprochen und umgestellt, wie wir von hinten besser den Ball herausspielen. Das haben die Jungs in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Es war dann ein ausgeglichenes Spiel“, sagt Süchtelns Trainer Volker Hansen und fügt an: „Dass wir dann so ein Gegentor kassieren, kann passieren. Alles in allem ist es ein verdientes Unentschieden für beide Mannschaften.“

Ähnlich sah es auch Nettetals Trainer Kemal Kuc. „Die ersten 40 Minuten haben uns gehört. Anschließend war Süchteln besser und hatte in der zweiten Halbzeit einige gute Möglichkeiten. Wenn wir gleich zu Beginn das 1:0 machen, läuft das Spiel vielleicht anders. Mit dem Unentschieden kann ich leben. Wir waren heute im Mittelfeld nicht so präsent. Hier hat Süchteln viele zweite Bälle geholt“, sagt Kuc.

Das Tabellenbild bleibt trotz des Unentschiedens unverändert. Der SC Union Nettetal belegt mit zehn Punkten weiterhin Tabellenplatz eins, kassiert aber den ersten Gegentreffer in der laufenden Saison. Mit gleicher Punktzahl liegt der ASV Süchteln auf Tabellenplatz zwei.

Die VSF Amern kassierten im Heimspiel hingegen die erste Saisonniederlage und verloren nach einer turbulenten Schlussphase und einem zwischenzeitlichen 2:2-Unentschieden am Ende mit 2:5 gegen FC Kosova Düsseldorf. Niklas Thonrock (34. Minute) hatte die Schwalmtaler im ersten Durchgang zunächst mit 1:0 in Front gebracht. Selman Sevinc (74.) traf per Strafstoß dann zum zwischenzeitlichen 2:2.

Bereits am Freitagabend unterlag der SC Victoria Mennrath mit 1:3 gegen Aufsteiger DJK Neuss-Gnadental. Der Mennrather Treffer zum 1:2 erzielte hier Noah Kubawitz in der 70. Minute.