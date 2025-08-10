Turbulente Schlussphase beim TSV Nördlingen

Richtig turbulent war die Schlussphase bei der Partie des TSV Nördlingen gegen den SV Schalding-Heining. In der Nachspielzeit gelang dem Bayernligisten noch der 3:2-Siegtreffer. Ganz spät hoffte auch der FC Gundelfingen noch auf einen Punktgewinn, doch der mögliche Elfmeterpfiff bei 1860 München II blieb aus und die Junglöwen gewannen mit 1:0. Neuer Spitzenreiter ist der TSV Landsberg, der auch ohne seine Torjäger gegen Türkgücü München mit 3:0 gewann.
Wahnsinn pur im Gerd-Müller-Stadion. In einer dramatischen Partie setzte sich der TSV Nördlingen noch auf den letzten Drücker mit 3:2 gegen den SV Schalding-Heining durch und feierte den ersten Saisonsieg.
Anfangs deutete nichts darauf hin, dass es so spannend werden würde. „Wir waren die erste halbe Stunde überhaupt nicht im Spiel“, räumte Schaldings Coach Stefan Köck ein, entsprechend lagen die Niederbayern durch die beiden Treffer von Alexander Schröter und Nico Schmidt bereits mit 0:2 im Rückstand. „Der Gegentreffer kurz vor der Halbzeit kam für uns dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt und hat Schalding wieder zurück ins Spiel gebracht“, stellte TSV-Trainer Daniel Kerscher im Rückblick fest. Nördlingens Torwart Daniel Martin hatte nach einer Ecke bei der Faustabwehr den Ball und auch Schaldings Moritz Bauernfeind getroffen. Es war ein Strafstoß, den nicht jeder Schiri gibt. Fabian Schnabel verwandelte unhaltbar zum 2:1.
Schalding hatte nach nach dem Seitenwechsel mehr Ballbesitz, konnten aber keine Vorteile daraus ziehen. Zumindest vorerst, denn nach 65 Minuten gelang Markus Gallmaier mit einer Kopfball-Bogenlampe das 2:2. Doch die Nördlinger meldeten sich zurück, nach der Notbremse von Bauernfeind gegen Jan Reicherzer waren die Rieser in Überzahl und gingen in der Nachspielzeit durch Reicherzer erneut in Führung. Dass es zum Sieg reichte, lag auch an Keeper Daniel Martin. Der Nördlinger parierte in der allerletzten Aktion des Spiels gegen den eingewechselten Nikolas Löblein glänzend und rettete so das 3:2.
Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 560
Tore: 1:0 Alexander Schröter (15.), 2:0 Nico Schmidt (19.), 2:1 Fabian Schnabel (45.+2/Foulelfmeter), 2:2 Markus Gallmaier (65.), 3:2 Jan Reicherzer (90.+2)
Rote Karte: Moritz Bauernfeind (76./SV Schalding-Heining)
Der FC Sturm Hauzenberg bleibt weiter punktlos, auch gegen den FC Pipinsried unterlag der Neuling. Während die Pipinsrieder durch das 3:0 den ersten Saisonsieg einfahren konnten.
Pipinsried hatte zwar mehr Ballbesitz, Hauzenberg agierte jedoch defensiv kompakt und diszipliniert. Als der FCP dann im zweiten Durchgang zulegte, war das 0:1 fällig. Nach einer Ecke stieg Ex-Profi Max Dombrowka hoch und köpfte ein. Hauzenberg versuchte zwar, mit schnellem Umschaltspiel zurück ins Spiel zu finden, doch Pipinsried agierte nun abgeklärt und effizient. Nico Karger tauchte nach einem Pressball alleine vor dem Tor auf und schob zum 0:2 ein. Sechs Minuten später machte Jaroud Kanze endgültig den Deckel drauf: Im Getümmel vor dem Sturm-Tor behielt er den Überblick und schob zum Endstand ein. (stso)
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 480
Tore: 0:1 Max Dombrowka (53.), 0:2 Nico Karger (73.), 0:3 Jaroud Kanze (79.)
Eiskalt, in einer Eiskammer bei minus 110 Grad, hatten sich die Kicker des TSV Landsberg auf die Partie gegen Türkgücü München vorbereitet. Und genauso eiskalt haben sie die „türkische Kraft“ wieder nach Hause geschickt. Die Truppe von Chefcoach Alex Schmidt gewann mit 3:0.
Dabei musste sich Coach Alex Schmidt schon vor dem Spiel mit gewaltigen Problemen in der Offensiv-Abteilung herumschlagen: Jeton Abazi (3 Saisontore) ist noch im Urlaub und zu allem Überfluss meldete sich mit Maxi Berwein einer der wichtigsten Spieler aus privaten Gründen ab.
Für die beiden Goalgetter sprangen andere in die Bresche: Tiziano Mulas sorgte früh für das 1:0 und besorgte später auch den Endstand.
Das 2:0 hingegen war eine Premiere: Moritz Ruprecht, der Neuzugang aus Unterhaching, köpfte in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein sein erstes Tor für Landsberg. Regionalliga-Absteiger Türkgücü konnte die Lechstädter, die gerade in der Schlussphase noch gute Möglichkeiten auf weitere Treffer vergaben, nie ernsthaft in Gefahr bringen. (te) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 530
Tore: 1:0 Tiziano Mulas (7.), 2:0 Moritz Ruprecht (18.), 3:0 Tiziano Mulas (47.)
„Im Großen und Ganzen war es eine Punkteteilung, die in Ordnung geht“, lautete das Fazit von Martin Dausch, wobei der Spielertrainer des TSV Kottern nach dem 0:0 auch meinte: „Wir hätten es uns sogar den Sieg verdient gehabt, bei dem Einsatz, den die Mannschaft gezeigt hat. Gerade Marco Miller, Matthias Jocham und Roland Fichtl sind vorausmarschiert. Aber auch die Jungs von der Bank – alles junge Eigengewächse haben ihre Sache sehr gut gemacht.“
Beide Mannschaften schenkten sich ab dem Anpfiff nichts. Gleich zu Beginn hatten die Oberallgäuer einige gute Chancen und hofften vergeblich auf einen Elfmeterpfiff. Zum Ende der ersten Hälfte kam Erlbac zwar besser ins Spiel, die Kotterner Defensive stand jedoch sicher. Als der TSV gegen Ende hin dem hohen Tempo etwas Tribut zollen musste, so ergaben sich Möglichkeiten für die Erlbacher. Die machten richtig Druck, wollten den Sieg erzwingen – und hatten doch Glück, dass Roland Fichtl zehn Minuten vor Schluss den Ball nicht über die Linie brachte. Sonst hätte sein TSV Kottern sogar als Sieger die Heimreise angetreten. (beß)
Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 508
Es lief die Nachspielzeit, da beharkte Verteidiger Lasse Faßmann vom TSV 1860 München II den Angreifer Simon Achatz vom FC Gundelfingen vehement. Achatz kam in Tornähe zu Fall, Referee Korbinian Eßberger eilte herbei und zeigte dem Münchner die Rote Karte. Schließlich hatte er die Notbremse gezogen, ohne eine Chance auf den Ball zu haben. Draußen an der Seitenlinie echauffierte sich aber FCG-Trainer Thomas Rudolph. „Beruhige dich doch, ihr bekommt ja Elfmeter“, wirkte Schiedsrichter-Coach Josef Maier auf Rudolph ein. Doch da irrte Maier gewaltig. Selbst er musste zweimal hinschauen, weil es eben nicht den Straf-, sondern knapp außerhalb des Sechzehners Freistoß für den FCG gab. „Genau deshalb“, rechtfertigte Rudolph seine Aufregung. Den folgende Schuss von Achatz wehrte die Freistoßmauer der Junglöwen ab und retteten so den 1:0-Sieg über die Zeit.
Der geht über die gesamte Spieldauer gesehen durchaus in Ordnung, die Junglöwen befreiten sich auch aus Drucksituation immer wieder mit ihren spielerischen Mitteln. Gundelfingen versteckte sich keineswegs, fing sich aber den Rückstand ein, als Cristian Leone nach Doppelpass mit Samuel Althaus einnetzte. Und es kam noch schlimmer, denn Niklas Fink traf beim Kampf um den Ball den Münchner Sandro Porta - und musste nach 37 Minuten vom Platz. In Überzahl hatten die Sechz´ger viel Ballbesitz, verpassten jedoch die vorzeitige Entscheidung. Was sich um ein Haar gerächt hätte. Doch der junge Referee Korbinian Eßberger bewertete den Beginn des langgezogenen Fouls als entscheidend und nicht den Ort, an dem Achatz letztlich zu Fall kam.
Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 240
Tor: 1:0 Cristian Leone (28.)
Rote Karten: Lasse Faßmann (90.+4/TSV 1860 München II/Notbremse), Niklas Fink (37./FC Gundelfingen/grobes Foul)