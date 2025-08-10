Turbulente Schlussphase beim TSV Nördlingen

Wahnsinn pur im Gerd-Müller-Stadion. In einer dramatischen Partie setzte sich der TSV Nördlingen noch auf den letzten Drücker mit 3:2 gegen den SV Schalding-Heining durch und feierte den ersten Saisonsieg.

Anfangs deutete nichts darauf hin, dass es so spannend werden würde. „Wir waren die erste halbe Stunde überhaupt nicht im Spiel“, räumte Schaldings Coach Stefan Köck ein, entsprechend lagen die Niederbayern durch die beiden Treffer von Alexander Schröter und Nico Schmidt bereits mit 0:2 im Rückstand. „Der Gegentreffer kurz vor der Halbzeit kam für uns dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt und hat Schalding wieder zurück ins Spiel gebracht“, stellte TSV-Trainer Daniel Kerscher im Rückblick fest. Nördlingens Torwart Daniel Martin hatte nach einer Ecke bei der Faustabwehr den Ball und auch Schaldings Moritz Bauernfeind getroffen. Es war ein Strafstoß, den nicht jeder Schiri gibt. Fabian Schnabel verwandelte unhaltbar zum 2:1.

Schalding hatte nach nach dem Seitenwechsel mehr Ballbesitz, konnten aber keine Vorteile daraus ziehen. Zumindest vorerst, denn nach 65 Minuten gelang Markus Gallmaier mit einer Kopfball-Bogenlampe das 2:2. Doch die Nördlinger meldeten sich zurück, nach der Notbremse von Bauernfeind gegen Jan Reicherzer waren die Rieser in Überzahl und gingen in der Nachspielzeit durch Reicherzer erneut in Führung. Dass es zum Sieg reichte, lag auch an Keeper Daniel Martin. Der Nördlinger parierte in der allerletzten Aktion des Spiels gegen den eingewechselten Nikolas Löblein glänzend und rettete so das 3:2.

Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 560

Tore: 1:0 Alexander Schröter (15.), 2:0 Nico Schmidt (19.), 2:1 Fabian Schnabel (45.+2/Foulelfmeter), 2:2 Markus Gallmaier (65.), 3:2 Jan Reicherzer (90.+2)

Rote Karte: Moritz Bauernfeind (76./SV Schalding-Heining)