Turbulente Schlussminuten: VfR Garching erzittert Sieg gegen FCD 2:1-Heimsieg gegen den FC Deisenhofen

Garching – Es geht doch. Der VfR Garching hat nach dem enttäuschenden 1:2 beim Tabellennachbarn Dachau 65 die erhoffte Reaktion gezeigt. Obwohl man anfangs bedrohlich wackelte, gab es einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den FC Deisenhofen. Damit haben sich die Garchinger nun endgültig von den drei letzten Mannschaften der Bayernliga Süd abgesetzt und können in der Tabelle nach oben blicken.

Der Garchinger Trainer Nico Basta hat nicht den Kader, um auf schlechte Leistungen – wie zuletzt in Dachau – zu reagieren mit großen Startelf-Wechseln. Gegen Deisenhofen reagierte er mit internen Umstellungen: Riccardo Basta (Innenverteidiger) und Mike Niebauer (Sechser) tauschten die Plätze und Quentin Kehl zog von rechts hinten nach links vorne um.

In der ersten Viertelstunde brachte das rein gar nichts. Deisenhofen schaltete nach Ballgewinnen schnell um, hatte drei Topchancen und ging fast logisch in Führung (13.). Allerdings bekam der VfR die Rückkehr in die Partie auf dem goldenen Tablett serviert. Ein Rückpass war zu kurz und der verhungerte zusätzlich durch den tiefen, schwer bespielbaren Boden. Yazid Tambo ersprintete den Ball und zog mit dem Schwung gleich an Torwart Caruso vorbei (23.).

Nach dem Ausgleich mussten die Garchinger die nächste Druckphase der Gäste überstehen und antworteten dann mit einem Klassetor. Nach einem Chipball nahm Mike Niebauer den Ball mit vollem Risiko und versenkte ihn unhaltbar rechts unten (40.). Diese Pausenführung war dann doch etwas schmeichelhaft für die Garchinger.

Nach dem Seitenwechsel musste Deisenhofen kommen, das Spiel machen und hatte nicht mehr diese Überraschungsmomente. Garchings Defensive stand sehr stabil und ließ nur noch wenig zu, und nun verdiente man sich immer mehr die Führung gegen die Deisenhofner, die schon in der Vorwoche beim Letzten Rosenheim mit einem 0:0 fest eingeplante Punkte liegengelassen hatten.

Deisenhofen musste maximales Risiko gehen mit der Folge, dass die Garchinger immer wieder von der Mittellinie frei durch waren. Da gab es auch eine Abseitsentscheidung, bei der die Garchinger in der eigenen Hälfte gestartet waren. Aber auch so hatten die Garchinger ausreichend Situationen, die besser ausgespielt das 3:1 oder 4:1 hätten bringen müssen. Auch ein Lupfer aus 40 Metern von Mark Zettl (65.) hätte den Sack zumachen können, aber der Ball flog am leeren Tor vorbei.