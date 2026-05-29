Turbulente Runde endet für RW Walldorf

Letzte Partie im Walldorf-Trikot, das gilt auch für Stürmer Benedikt von Hagen. Er wechselt nach der Runde zu Kickers Offenbach. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

WALLDORF. Mit einem Torhütertrio geht Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf in die nächste Fußballsaison. Als dritten Torwart neben Max Grün und Charles Anagu hat der Verein nun Leo Seiler verpflichtet. Der 18-Jährige kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FSV Frankfurt, wo er seit der U17 spielt. Der verletzte Stürmer Yannis Severis verlässt der SV Rot-Weiß, um sich dem Ligakonkurrenten FC Eddersheim anzuschließen.

Beim Saisonfinale am Samstag (30.), 15 Uhr, beim FC Turabdin-Babylon (TuBa) Pohlheim hat der Tabellenneunte noch die Chance, die 50-Punkte-Marke zu erreichen. Am Auf- oder Abstiegsrennen sind weder der sechstplatzierte FC TuBa noch die Walldorfer beteiligt. Ein Ziel haben die Rot-Weißen trotzdem: „Wir versuchen, noch die bestmögliche Platzierung zu erzielen“, sagt Niklas Grimm. Für den Trainer ist es ebenso das letzte Spiel in RWW-Diensten wie für Co-Trainer Stefan Glowitzki, die übergangsweise im Amt sind.

Nach einer schwierigen Saison mit viel Verletzungspech und den personellen Turbulenzen seit der Winterpause – mit dem Abgang zweier Leistungsträger (Hady Kallo, Nathan Doganay) und der Entlassung von Trainer Artur Lemm und Co-Trainer Serdar Parlak – „haben wir noch ein relativ passables Ergebnis erzielt, mit dem wir mal grundsätzlich zufrieden sein können“, resümiert Grimm. Dankbar blicken er und Glowitzki auf die vergangenen zehn Wochen zurück, da sie als Trainerduo bei Rot-Weiß eingesprungen sind: „Wir haben uns beide sehr gefreut, hier nochmal eine Hessenliga-Mannschaft betreuen zu dürfen. Das kam für uns beide sehr überraschend.“ Seither hat das Team drei Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen erspielt. Über die vergebenen Siege in Waldgirmes (2:2), gegen Eddersheim (0:0) und Baunatal (1:1) ärgert sich Grimm auch im Nachhinein: „Das hätten schon noch sechs Punkte mehr sein können.“

Auf dem Sportplatz Bettenberg in Pohlheim-Holzheim müssen die Rot-Weißen ohne Pau Babot auskommen. Der andorranische Nationalspieler befindet auf Länderspielreise. Der zweite Torhüter, Tim Nieschler, fällt nach einer schon längere Zeit geplanten Operation aus. Nico Neukirch und Nick Sauer sind verhindert. Außerdem gibt der SV Rot-Weiß einige Spieler aus dem Hessenliga-Kader, die dazu noch berechtigt sind, ans Verbandsligateam ab. Die Walldorfer U23 kämpft noch um den Klassenerhalt.





