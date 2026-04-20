Turbulente Nachspielzeit in Oppenheim

Die FVgg. Mombach (graue Trikots) jubelte nach wilder Nachspielzeit in Oppenheim (Foto aus früherer Partie gegen die SG Rhein-Selz II). – Foto: Pia Pfeifer

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost fand am zurückliegenden Wochenende der 25. Spieltag statt. Besonders spektakulär ging es in der Schlussphase auf dem Oppenheimer Kunstrasenplatz zu.

FSV-Trainer Denis Scharffe äußerte sich wie folgt: „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf insgesamt gut wider. Wir sind verdient mit der 1:0-Führung in die Halbzeit gegangen. Nach dem Seitenwechsel hat Lörzweiler offensiver agiert, mehr Risiko genommen und sich auch Chancen erspielt. Gleichzeitig ist es uns nicht gelungen, einen unserer zahlreichen Konter konsequent zu Ende zu spielen und die Entscheidung herbeizuführen. Dadurch ist die Partie bis zum Schluss offengeblieben, sodass wir uns auf unsere stabile Defensive verlassen mussten, die letztlich den Sieg abgesichert hat.”

FVgg-Trainer Dominik Moser kommentierte: „Es war ein turbulentes Spiel. In den ersten 20 Minuten sind wir nicht gut in die Partie gekommen, wodurch Oppenheim auch in Führung gegangen ist.” Im weiteren Verlauf habe die FVgg. zurückgefunden, sei aber im letzten Drittel zu ungenau gewesen, weshalb keine zwingenden Torchancen heraussprangen. Durch Wechsel in der Pause brachte Moser frischen Wind: „So sind wir auch zum Ausgleich gekommen. Wir konnten das Spiel an uns reißen.” Mit dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Frederic Woernle für die scheinbare Entscheidung zu Gunsten der 03er. Doch der FSV egalisierte: Vorausgegangen war ein Freistoß, der „ganz chaotisch” durch die Mombacher Abwehr verteidigt worden war – zur großen Freude der Oppenheimer, die nur kurz anhielt. „Mit der nahezu letzten Aktion haben wir uns noch eine Chance herausspielen und durch Alexander Schmidt das 3:2 eintüten können”, freute sich der FVgg-Coach.

„Die Zeitstrafe hat uns wehgetan. Obwohl so viele gefehlt haben, haben wir 60 Minuten gut mitgehalten. Am Schluss hat die Kraft gefehlt und vor allem haben wir keine frischen Leute mehr reinbringen können”, resümierte TV-Coach Carlo D’Antonio.

„Wir haben den Sieg geholt, aber es war kein einfaches Spiel. Trotzdem hat die Mannschaft Moral bewiesen und sich am Ende durchgesetzt. Unsere individuelle Qualität hat den Unterschied gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und wir freuen uns und sind heiß auf die kommenden Top-Spiele", sagte VfB-Trainer Fabio Salamida.

UDP Mainz – FSG Jugenheim/Partenheim 7:3 (5:2)

„Das Ergebnis spricht für sich. Wir haben in der ersten Halbzeit fünf Tore geschossen und bei den zwei Gegentoren gepennt. Jugenheim ist in der zweiten Hälfte besser reingekommen und hat auch das 3:5 erzielt. Jedoch hatten wir über die gesamte Spielzeit mehr Kontrolle und konnten auch immer wieder nachlegen”, gab Jóni Tiago do Amaral Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP Mainz, zu Protokoll.

Tore: 1:0 Pedro Teixeira Agrela (8., direkter Freistoß), 1:1 Nils Markow (16.), 2:1 P. Teixeira Agrela (25., FE), 2:2 Zain Qureshi (30.), 3:2 Michele Fortunato (32.), 4:2, 5:2 Atif El Alami (35., 45.), 5:3 Pierre Kegler (62.), 6:3, 7:3 M. Fortunato (74., 89.)

TSG Drais – Spvgg. Essenheim 7:0 (2:0)

TSG-Trainer Andreas Herget teilte mit: „Ich war vor dem Spiel unsicher, wie wir die deutliche Niederlage letzte Woche verarbeitet hatten. Die Mannschaft hat mit ihrem sehr guten Spiel gegen Essenheim eine überragende Reaktion gezeigt und verdient gewonnen. Ab der ersten Minute waren wir konzentriert und in den Zweikämpfen sehr konsequent. Durch schön herausgespielte Tore sind wir früh mit zwei Toren in Führung gegangen. Knackpunkt waren die zwei Paraden unseres Torwarts kurz vor der Pause - damit hat er das Momentum auf unserer Seite gehalten. Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit haben sich surreal angefühlt, als wir den Gegner förmlich überrannt haben und das Ergebnis auf 7:0 ausbauen konnten. Die restliche Spielzeit haben wir deutlich Tempo rausgenommen und die Partie souverän zu Ende gespielt.”

Tore: 1:0 Till Mairose (10.), 2:0 Anas Tajouaout (23.), 3:0 Cedric Janzen (49.), 4:0 Simon Schärf (50.), 5:0 C. Janzen (54.), 6:0 Justus Becker (59., Strafstoß), 7:0 S. Schärf (64.)

Spvgg. Selzen – FC Inter Mainz 1:2 (0:1)

„Das Spiel war in der ersten Halbzeit spannend und fast ausgeglichen - tendenziell mit leichten Vorteilen für uns. Durch viele Wechsel hat die Partie im zweiten Durchgang an spielerischen Aktionen verloren und ist ruppiger geworden. Die klareren Torchancen haben auf unserer Seite gelegen”, fasste FC-Trainerin Beate Kiss zusammen. Zu viele Abspielfehler und ausgelassene Chancen hätten dazu geführt, dass es bis gegen Ende des Spiels gedauert habe, bis der zweite Gästetreffer gefallen sei. Infolge einer „Fehlentscheidung des Schiedsrichters” sei die Spvgg. kurz vor Schluss zu einem Freistoß am Sechzehner gekommen, der zunächst noch pariert werden konnte, doch im Nachschuss einschlug.

Tore: 0:1, 0:2 Philipp Lutzenburg (40., 86.), 1:2 Peter Mann (89.)

TSV Mainz-Ebersheim – SG Rhein-Selz II 3:0 (3:0)

Das Fazit des TSV-Trainers Michel Liebscher-Winckler lautete: „Es war eine sehr einseitige Partie, in der wir das Spielgeschehen über die vollen 90 Minuten beherrscht haben. Ich bin mit der Spielanlage zufrieden, wir haben es aber verpasst, weitere Treffer nachzulegen, weil wir vor dem Tor nicht die nötige Ruhe hatten und zu oft die falschen Entscheidungen getroffen haben.”

Tore: 1:0 Mel Moeller (19.), 2:0 Henri Webel (22.), 3:0 M. Moeller (26., per Kopf), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für H. Webel (TSV Ebersheim) wegen einer Unsportlichkeit (86.)

SG Undenheim/Schornsheim - 1. FC Nackenheim 0:4 (0:3)

Der FC habe urlaubsbedingt auf sechs Akteure verzichten und gleichzeitig zwei AH-Spieler reaktivieren müssen. Auf der Bank nahmen einige aus Verletzungen zurückgekommene Akteure Platz. Keine optimalen Voraussetzungen, aber der Tabellenführer besiegte die SG – nach Meyer-Hattrick im ersten Durchgang – deutlich. FC-Spielertrainer Norman Loos berichtete: „Die Jungs haben es sehr seriös gemacht. Der Gegner war nicht einfach zu bespielen.” Insbesondere den großgewachsenen, unangenehm zu verteidigenden Undenheimer Angreifer Aaron Haibach hätten die Nackenheimer in Schach halten können. „Wir haben in den richtigen Momenten die Tore geschossen. Es war ein sehr faires Spiel mit nur insgesamt zwei gelben Karten und wir haben die Null gehalten”, Loos abschließend, der in dieser Woche die Urlauber zurückerwartet und auch die letzten Partien siegreich gestalten möchte, um die Meisterschaft klarzumachen.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Louis Meyer (12., 21., 34.), 0:4 Dogan Sertci (87., FE)