Turbine Potsdam schlägt SC Sand – Schmidt trifft zum wichtigen 1:0 von Isaija Zecevic · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

Turbine Potsdam nahm wichtige drei Punkte mit uns steht wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. – Foto: Turbine Potsdam

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat mit einem überraschenden Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten SC Sand ein starkes Lebenszeichen im Abstiegskampf der 2. Frauen-Bundesliga gesendet. In der Nachholpartie des 17. Spieltags setzte sich das Team von Trainer Steen Gravgaard mit 1:0 (0:0) durch und verließ dank des ersten Sieges seit sechs Spielen die Abstiegsränge. Matchwinnerin war die erfahrene Bianca Schmidt, die in der 85. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Die frühere Nationalspielerin, zweimalige Europameisterin (2009, 2013) und langjährige Erfolgsgarantin der Potsdamerinnen, war erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und sorgte mit ihrem ersten Saisontor für die Entscheidung im Karl-Liebknecht-Stadion.

Für Turbine war der Erfolg von enormer Bedeutung: Mit nunmehr Platz zehn stehen die Brandenburgerinnen erstmals seit Wochen wieder über dem Strich und haben einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. „Der Sieg war sehr wichtig, wir brauchten unbedingt Punkte. Die drei Zähler sind Gold wert“, erklärte Torschützin Schmidt nach der Partie. Der SC Sand hingegen verpasste eine große Chance im Aufstiegsrennen. Mit einem Sieg hätten die Gäste die Tabellenführung übernehmen können, bleiben nach ihrer vierten Saisonniederlage jedoch auf Rang zwei. Trotz der Niederlage beträgt der Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz weiterhin fünf Punkte.