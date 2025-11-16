Turbine Halle am Rande der Sensation: "Wir können absolut stolz sein"

Nach dem Schlusspfiff ernteten die Landesliga-Kicker von Turbine Halle am Sonnabend viel Applaus. Dagegen trotteten die Profis des Halleschen FC in Richtung Kabine. Immerhin hatte der Siebtligist dem Stadtrivalen und Titelverteidiger im Viertelfinale des dachbleche24-Landespokals einen absoluten Fight geboten und alles abverlangt. Trotz drei Ligen Unterschied stand am Ende nur ein 0:1 auf der Anzeigetafel.
"Es war eine Mega-Leistung von meinen Jungs", schwärmte Turbine-Coach Robin Seitenglanz nach der Partie am Mikrofon der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme, die das Stadtduell im Viertelfinale exklusiv live übertragen hatten.
Und Seitenglanz - einst selbst im Nachwuchs der Rot-Weißen als Funktionär aktiv - richtete mit einem ironischen Unterton "schöne Grüße an den Torwart vom HFC". Nach dem 2:2 gegen den SV Babelsberg 03 hatte Schlussmann Sven Müller mit Blick auf das Pokalspiel am Felsen erklärt: "Wir wollen uns bei diesem Duell den Frust von der Seele schießen." Diese Mission ist im Gastspiel bei Turbine gänzlich misslungen - was wiederum Seitenglanz mit einem Grinsen quittierte: "Das haben wir gut verhindert."
Nach dem sauber herausgespielten Führungstreffer des Regionalligisten durch Julien Damelang (33.) ließen die Felsenkicker im weiteren Verlauf kaum noch klare Abschlüsse zu. Stattdessen hatte Kapitän Eric Gröger sogar eine große Chance zum Ausgleich: In der 82. Minute wurde der Schuss des 33-Jährigen noch entscheidend verhindert. Sonst hätte der Regionalligist womöglich sogar in die Verlängerung gemusst.
Dennoch hatte Seitenglanz im Nachgang nichts als Lob für seine Mannschaft übrig. "Wie wir hier 90 Minuten Gas geben gegen eine Mannschaft, die professionell trainiert, und so Fußball spielen, ist das aller Ehren wert", betonte der 39-Jährige. "Wir können absolut stolz sein auf das, was wir heute gemacht haben." Anstoßen durften die Landesliga-Kicker nach dem Pokalfight allemal. "Wir trinken jetzt ein Bier - oder vielleicht auch drei. Das haben wir uns verdient", sagte Seitenglanz - und wünschte "dem HFC trotzdem viel Glück in der Liga". Ein Mutmacher für das kommende Auswärtsspiel beim zweitplatzierten FC Carl Zeiss Jena war der Auftritt in Giebichenstein nicht.
