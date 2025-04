Turan Büyükata übernimmt abstiegsgefährdeten TB Uphusen

Der TB Uphusen benötigt eine eindrucksvolle Aufholjagd, um den Klassenerhalt in der Landesliga Lüneburg zu schaffen. Sie soll von Turan Büyükata eingeleitet werden, der in den verbleibenden neun Saisonspielen als Cheftrainer fungieren wird.

Der 40-jährige trainierte bereits verschiedene Herrenmannschaften, war unter anderem beim Bremer SV und Vatan Sport tätig. Aktuell ist er zudem für die B-Junioren des Blumenthaler SV verantwortlich. „Das musste im Vorfeld natürlich mit den Verantwortlichen abgeklärt werden. Daher bin ich dem Vorsitzenden Peter Moussalli auch sehr dankbar, dass er sein Einverständnis gegeben hat“, erklärte Florian Warmer, zweiter Vorsitzender beim TBU, gegenüber der Kreiszeitung zur Doppelfunktion des neuen Cheftrainers.

Auf Büyükata kommt somit gleich zweimal Abstiegskampf zu. Während der Blumenthaler Nachwuchs in der B-Jugend-Regionalliga um den Klassenerhalt kämpft, trennen den TB Uphusen bereits sechs Zähler vom rettenden Ufer. „Natürlich werden das intensive acht Wochen. Aber noch ist nichts verloren. Daher gehe ich die Aufgabe auch optimistisch an. Schließlich kenne ich einige Jungs und weiß um ihre Qualitäten“, so der neue Chefcoach, der sein Engagement unabhängig vom Ausgang nach den neun Landesliga-Partien wieder beenden wird.