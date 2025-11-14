Turan Bauknecht: „Die Mannschaft will sich endlich belohnen"

Seit drei Wochen wartet die zweite Mannschaft des SV 08 Laufenburg auf den nächsten Sieg in der Kreisliga A, Staffel Ost. Turan Bauknecht, der in Nachfolge des zurückgetretenen Fabio Ferrari die Trainingsleitung übernommen hat, sieht das Team aber auf einem guten Weg in der Entwicklung, wie er im fupa-Kreisligatipp zum zwölften Spieltag verrät.

FuPa: Herr Bauknecht, vor einigen Wochen haben Sie die zweite Mannschaft des SV 08 Laufenburg als Trainer übernommen. Welchen Eindruck hatten Sie von der Mannschaft gewonnen?

Turan Bauknecht: Ich hatte einen sehr guten Eindruck, weil die Mannschaft ein sehr gutes spielerisches Potenzial hat. Nur intern war es irgendwie – ich sage mal: zerflossen, es hat nicht mehr richtig funktioniert. Und es ist schwierig, das wieder auf einen guten Stand zu bringen, auch wenn die Jungs sehr gut daran arbeiten. Aber es dauert halt seine Zeit.

FuPa: Wie gestaltet sich derzeit die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft?

Bauknecht: Sehr gut. Wir sind immer in Gesprächen und tauschen uns ständig aus. Wenn in der ersten Mannschaft ein Spieler fehlt, besprechen wir das, damit der Trainer (Michael Hagmann, Anm. d. Red.) den Kader auffüllen kann. Die Jungs tragen das auch alle mit, das klappt einwandfrei.