TuRa Westrhauderfehn sichert sich die Dienste eines alten Bekannten

TuRa Westrhauderfehn treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat den zweiten Neuzugang präsentiert. Mit Janek de Buhr kehrt dabei ein bekanntes Gesicht zum Bezirksligisten zurück.

Der 29-jährige Angreifer kommt nach zwei Jahren beim SV Hansa Friesoythe zurück an die Werftstraße. Für TuRa ist es zugleich die Rückkehr eines Stürmers, der bereits in der Vergangenheit seine Torgefahr im Trikot der Fehntjer unter Beweis gestellt hatte.

De Buhr bringt reichlich Erfahrung mit. In seiner Laufbahn sammelte der Offensivspieler bereits Einsätze in der Ober-, Landes- und Bezirksliga. Nach einer verletzungsbedingten Pause ist der Angreifer nach Vereinsangaben wieder vollständig fit und bereit, gemeinsam mit seinen alten Freunden anzugreifen.